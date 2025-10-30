Bari, Litfiba in concerto alla Fiera del Levante

Il 2026 segnerà il grande ritorno dei Litfiba sul palco con la formazione originale degli anni ’80, per celebrare i quarant’anni del leggendario album “17 Re”. Un’occasione unica per rivivere la potenza e l’energia di uno dei capitoli più iconici della storia del rock italiano, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo pronti a riportare in vita le atmosfere e le emozioni che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Il tour, intitolato “QUARANT’ANNI di 17 RE – TOUR 2026”, attraverserà venti tra città e festival italiani, da giugno ad agosto, con date che spaziano dai grandi festival estivi alle piazze storiche, offrendo ai fan la possibilità di ascoltare dal vivo non solo le canzoni dell’album, ma anche tutti i grandi successi che hanno scritto la storia della band fiorentina. Sarà un viaggio nel tempo, tra sonorità e testi che hanno anticipato tendenze e influenzato generazioni di musicisti e appassionati di rock.

Bari sarà protagonista il 2 luglio, con il concerto alla Fiera del Levante, inserito in un calendario che toccherà città come Perugia, Milano, Roma, Napoli e Firenze, fino alle date finali di agosto a Palmanova e Bellaria Igea Marina. Gli organizzatori di MC2Live promettono uno spettacolo che unisce energia, poesia e performance di altissimo livello, capace di far rivivere l’album come mai prima d’ora.

I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita su Vivaticket a partire dalle ore 12:00 di giovedì 30 ottobre e su Ticketone e circuiti autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre, per assicurarsi un posto in prima fila a questo evento imperdibile per tutti gli appassionati di rock italiano.﻿