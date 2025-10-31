Un “mare” di cuori per la figlia in ospedale, il messaggio d’amore commuove il Salento

Una distesa di cuori disegnati sulla sabbia, piccoli e grandi, come un abbraccio che parte dal mare. È l’immagine che ha incantato chi si trovava sul litorale di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, nel basso Salento. Un gesto semplice, ma potentissimo da parte di un padre che ha scelto di affidare al vento e alle onde il proprio messaggio d’amore per la figlia ricoverata in ospedale per un intervento. Lo scenario, immortalato da tanti è diventato subito virale sul web fino ad arrivare al fotografo Antonio Pellico che ha poi effettuato uno scatto dall’alto. Per ore, sui social, si è rincorsa la curiosità su chi potesse essere l’autore di quel gesto.

Foto Antonio Pellico