Contrabbando di gasolio agricolo nel Foggiano, donati oltre 52mila litri

Cinquantaduemila litri di gasolio agricolo di contrabbando diventano risorsa per la collettività. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, hanno infatti consegnato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il carburante sequestrato nell’ambito di un’indagine sul contrabbando di prodotti petroliferi.

L’iniziativa rientra nelle procedure previste dalla normativa vigente, che consente di destinare a fini istituzionali o di pubblica utilità i beni confiscati durante le operazioni di contrasto all’illegalità economico-finanziaria. Il gasolio era stato sottoposto a sequestro nel corso di due diverse attività d’indagine condotte dal Reparto delle Fiamme Gialle di Foggia contro un sodalizio criminale specializzato nel contrabbando di carburante agricolo. A conclusione dell’inchiesta, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la confisca del carburante e, su richiesta della Guardia di Finanza, la sua devoluzione al Corpo dei Vigili del Fuoco per l’impiego nei mezzi e nelle attività istituzionali.

Foto repertorio