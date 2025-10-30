GIOVEDì, 30 OTTOBRE 2025
Ponte di Ognissanti, Bari tra le mete più economiche. Ma la Puglia perde posizioni

Cambio di rotta per gli italiani, ecco la classifica delle mete più scelte

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Ottobre 2025 - 11:38
turisti
  • 43 sec

Per il ponte di Ognissanti 2025 gli italiani cambiano rotta, e la nuova classifica delle mete più gettonate mostra movimenti interessanti. Roma riconquista il primo posto, riprendendosi lo scettro che aveva nel 2023 e superando Lucca, che scende al secondo. Al terzo posto Parigi, protagonista di un autentico balzo in avanti: sette posizioni guadagnate rispetto al 2024. Seguono Barcellona, in crescita di quattro posizioni, e poi Firenze e Napoli, che perdono entrambe due gradini rispetto all’anno precedente.

In ripresa invece Pisa e Venezia, che scalano rispettivamente cinque e sei posizioni. Fanno il loro ingresso nella top 10 tre new entry di peso: Londra, direttamente al nono posto, Capri al decimo e, poco fuori dalla lista principale, Valencia, undicesima. Tra le località che perdono più terreno, spiccano Alberobello, che scivola dal nono al ventiquattresimo posto (–15), e Livigno, in forte calo dal sesto al ventisettesimo posto (–21).

Quanto ai costi, la meta più esclusiva rimane Positano, con un prezzo medio di 481 euro a notte, seguita da Capri (309 euro) e Parigi (291 euro). Completano la top five delle più care Milano (277 euro) e Londra (263 euro). Sul versante opposto, le mete più economiche si trovano in Sicilia: Trapani si conferma la più conveniente con 92 euro a notte, seguita da Catania (99 euro), Salerno (109), Cagliari (113) e Bari (121).

