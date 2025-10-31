VENERDì, 31 OTTOBRE 2025
Atti vandalici e lanci di sassi ai bus, Halloween a Bari fa paura: “Rispettiamo chi lavora”

L'appello dell'assessore Scaramuzzi sui social

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Ottobre 2025 - 10:38
Halloween a Bari fa paura ai lavoratori, in particolare agli autisti dei bus e ai commercianti. Sul tema è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici, Domenico Scaramuzzi che sui social ha voluto ricordare di festeggiare “con rispetto” in vista delle possibili ripercussioni che eventuali atti vandalici, così come accaduto in passato, possano ripercuotersi sui lavoratori. “Halloween sì… ma con rispetto – scrive Scaramuzzi – divertirsi nella notte più spaventosa dell’anno è bellissimo, ma ricordiamoci che dietro al volante dei bus ci sono persone, non bersagli! Ogni anno, purtroppo, gli autisti Amtab devono affrontare lanci di uova e sassi che mettono a rischio la loro sicurezza e quella dei passeggeri.  Questa volta facciamo la differenza: facciamo paura solo per gioco, non per davvero! Un grande grazie a chi ogni giorno — e ogni notte — continua a garantire il servizio, anche quando non è facile.  Rispettiamo chi lavora per noi, ad Halloween e in tutti gli altri giorni di festa”, conclude.

Foto repertorio

