Bari, al San Paolo una panchina rosa: “Per la prevenzione contro i tumori al seno”

Due panchine rosa per sensibilizzare alla prevenzione e diagnosi del tumore al seno dedicata alla memoria di due donne baresi, Anna Rita Panebianco, morta in un incidente in barca a Venezia e Raffaella Distefano, fondatrice di Energia Donna, associazione promotrice dell’iniziativa, recentemente scomparsa. Si è tenuta questa mattina la cerimonia in cui la panchina installata al San Paolo, è stata inaugurata nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili. A donarla l’associazione Energia Donna Odv per la Breast Unit della ASL di Bari. L’altra si trova all’ospedale Di Venere.

Tante le persone presenti nel corso della cerimonia al San Paolo, tra loro i familiari delle due donne che hanno da sempre portato avanti valori umani e sociali dedicati alle battaglie delle donne, tramite cultura, sanità e molto altro nel tentativo di diffondere buone pratiche “Oggi è una giornata molto emozionante – commentano dall’associazione Energia Donna Pdv – questa panchina è molto importante per noi. Abbiamo deciso di dedicarla a due donne per molto preziose, la nostra Raffaella, socia fondatrice e Annarita Panebianco, persona altrettanto speciale che viveva di passione e vita nonché sorella della nostra amica preziosa, Marilena Panebianco. Abbiamo ricevuto molte donazioni durante questi eventi luttuosi, eventi che per quanto drammatici possono far nascere delle cose positive ed essere simbolo di resilienza e di rinascita affinché questo messaggio inviti alla prevenzione e alla vita “, concludono.