GIOVEDì, 30 OTTOBRE 2025
Cabtutela.it
84,756 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,756 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, al San Paolo una panchina rosa: “Per la prevenzione contro i tumori al seno”

È dedicata alla memoria di due cittadine baresi recentemente scomparsa, Anna Rita Panebianco e Raffaella Distefano

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Ottobre 2025 - 16:30
IMG-20251030-WA0038
  • 55 sec

Due panchine rosa per sensibilizzare alla prevenzione e diagnosi del tumore al seno dedicata alla memoria di due donne baresi, Anna Rita Panebianco, morta in un incidente in barca a Venezia e Raffaella Distefano, fondatrice di Energia Donna, associazione promotrice dell’iniziativa, recentemente scomparsa. Si è tenuta questa mattina la cerimonia in cui la panchina installata al San Paolo, è stata inaugurata nell’ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione delle patologie oncologiche femminili. A donarla l’associazione Energia Donna Odv per la Breast Unit della ASL di Bari. L’altra si trova all’ospedale Di Venere.

Tante le persone presenti nel corso della cerimonia al San Paolo, tra loro i familiari delle due donne che hanno da sempre portato avanti valori umani e sociali dedicati alle battaglie delle donne, tramite cultura, sanità e molto altro nel tentativo di diffondere buone pratiche “Oggi è una giornata molto emozionante – commentano dall’associazione Energia Donna Pdv – questa panchina è molto importante per noi. Abbiamo deciso di dedicarla a due donne per molto preziose, la nostra Raffaella, socia fondatrice e Annarita Panebianco, persona altrettanto speciale che viveva di passione e vita nonché sorella della nostra amica preziosa, Marilena Panebianco. Abbiamo ricevuto molte donazioni durante questi eventi luttuosi, eventi che per quanto drammatici possono far nascere delle cose positive ed essere simbolo di resilienza e di rinascita affinché questo messaggio inviti alla prevenzione e alla vita “, concludono.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità , Musica

Bari, Litfiba in concerto alla Fiera...

Il 2026 segnerà il grande ritorno dei Litfiba sul palco con...
- 30 Ottobre 2025
Attualità

Innovazione medica in Puglia, un caso...

Un importante risultato clinico ottenuto in Puglia conquista la comunità scientifica...
- 30 Ottobre 2025
Dalla città

Bari, al San Paolo una panchina...

Due panchine rosa per sensibilizzare alla prevenzione e diagnosi del tumore...
- 30 Ottobre 2025
Cronaca

Contrabbando di gasolio agricolo nel Foggiano,...

Cinquantaduemila litri di gasolio agricolo di contrabbando diventano risorsa per la...
- 30 Ottobre 2025