Bari, abbonamenti a 20 euro per i bus: proroga al 28 febbraio

La giunta ha approvato oggi la proroga della scadenza della misura di incentivi “Muvt 365” al prossimo 28 febbraio. Pertanto, fino al 28 febbraio 2026, sarà possibile acquistare l’abbonamento annuale grazie all’intervento ideato dall’amministrazione comunale per permettere a residenti, persone che dimorano abitualmente in città e studenti di ogni ordine e grado che attestino il proprio luogo di studio a Bari, l’attivazione di un abbonamento annuale al sistema di trasporto pubblico gestito da Amtab al costo agevolato di 20 euro.

Proprio per l’impatto dell’azione sulla cittadinanza testimoniato dall’elevato numero di abbonamenti sottoscritti, al fine di estendere gli effetti di fidelizzazione all’utilizzo del TPL in vista della prossima entrata in vigore nel nuovo sistema BRT – Bus Rapid Transit e in virtù di due ulteriori incrementi della dotazione finanziaria, si è stabilito di prorogare il termine ultimo per l’acquisto agevolato dell’abbonamento. Il che consentirebbe comunque di rispettare i tempi di spesa previsti dalla fonte di finanziamento (POC Metro 2014-2020), di quantificare correttamente la spesa (con rendicontazione a partire dal 1 giugno 2026 ovvero a tre mesi concessi ai fini della verifica delle tre validazioni minime previste) e di riallocare eventuali fondi non spesi su altri interventi.

Si ricorda che l’abbonamento Muvt 365 consente di viaggiare gratuitamente su tutte le linee del trasporto pubblico locale, in qualsiasi momento della giornata. Il titolo di viaggio deve essere validato ad ogni corsa effettuata. Per evitare l’annullamento dell’agevolazione, è richiesta una validazione minima di tre viaggi nei primi tre mesi dalla data di attivazione dell’abbonamento. In caso di annullamento del titolo non è previsto alcun rimborso in favore dell’utente.

Coloro che vogliano usufruire dell’abbonamento devono dotarsi di una Muvt card, acquistabile presso le rivendite autorizzate al costo di 2 euro: una volta registrata la card sull’applicativo Muvt, sarà possibile acquistare i titoli di viaggio pagando con carta di credito, prepagata o in contanti presso le ricevitorie Sisal.

Anche il rinnovo dell’abbonamento è semplice e completamente digitale: prima della scadenza, se risultano attivi i requisiti per il rilascio, gli utenti potranno richiedere il rinnovo attraverso l’app Muvt card (muvt.app/card). Non sarà necessaria ulteriore documentazione né l’acquisto di una nuova card.