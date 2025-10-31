Scuola a Bari, dal Comune borse di studio e diplomati: “Per premiare il merito”

Sono ufficialmente online sul sito istituzionale del Comune di Bari le 65 borse di studio destinate a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025. Un’iniziativa che premia il merito e sostiene chi, nonostante le difficoltà economiche o personali, continua a distinguersi per impegno e risultati. Ogni borsa ha un valore di 259 euro e sarà assegnata a studenti particolarmente meritevoli, con un margine di punteggio aggiuntivo per chi appartiene a nuclei familiari con condizioni reddituali specifiche o con disabilità.

Nel dettaglio, 52 borse sono riservate a chi ha frequentato e superato con profitto la I, II, III o IV classe, mentre le restanti 13 andranno a chi ha conseguito il diploma di maturità in una scuola barese. Per partecipare al bando, chi ha ottenuto la promozione alla classe successiva dovrà aver frequentato un istituto con sede nel territorio comunale, raggiunto una media finale di almeno 7/10 e non aver beneficiato, nello stesso anno scolastico, di altre borse di studio o incentivi economici (fatta eccezione per l’esonero dal pagamento delle tasse per reddito o merito).

Gli studenti diplomati, invece, dovranno aver conseguito il titolo di maturità in una scuola barese con un voto minimo di 70/100, rispettando le stesse condizioni sull’esclusione da altre forme di sostegno economico.La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale dei servizi comunali https://egov.comune.bari.it, nella sezione “Servizi” → “Aree tematiche” → “Concorsi”, seguendo le istruzioni presenti nei manuali allegati all’avviso. Il termine per l’invio è fissato al 19 novembre 2025.

Per informazioni e chiarimenti, è possibile contattare la Ripartizione Politiche Educative e Giovanili ai numeri 080/5773869 – 080/5773812 (dal lunedì al venerdì, ore 9-14) oppure l’URP comunale ai numeri 080/5772390 o 800/018291 (da linea fissa), dal lunedì al venerdì, ore 14-17. In alternativa, si può accedere direttamente allo sportello informativo in via Venezia 41, piano terra, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì 9-13; martedì 9-13 e 15-17.

