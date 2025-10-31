Bari, regolamentazione della sosta in via Re David per accogliere in sicurezza i ragazzi del Marconi

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche ha emanato un’ordinanza che introduce una nuova regolamentazione della sosta su via Re David, nel tratto compreso tra via Quarto e via Postiglione, per migliorare la sicurezza e l’accessibilità dell’area in corrispondenza del nuovo ingresso dell’istituto “Marconi-Hack”.

L’ex sede del Provveditorato, infatti, ospiterà a breve le 34 classi del liceo scientifico “Margherita Hack”, attualmente “in esilio” a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nella storica sede del Marconi a Madonnella.

L’ordinanza segue la richiesta della Città Metropolitana di Bari e il sopralluogo tecnico effettuato il 16 ottobre scorso, finalizzati a riorganizzare gli spazi di sosta e la fermata del trasporto pubblico locale.

Nel dettaglio il provvedimento istituisce i seguenti spazi:

1 posto per la raccolta differenziata (civv. 176–176A)

25 posti per ciclomotori e biciclette (civv. 176A–176F)

1 spazio per la fermata degli autobus del trasporto pubblico locale (civv. 176F–178B)

Divieto di fermata (civv. 178B–178E)

3 posti riservati a persone con disabilità (civv. 178F–182)

2 posti a pagamento (civv. 182–184).

L’ordinanza entrerà in vigore con l’installazione della segnaletica stradale prevista.