Chirurgia mininvasiva del disco vertebrale: nuove opportunità terapeutiche al Di Venere a Bari

Il mal di schiena è tra i disturbi più diffusi nella popolazione generale e una delle principali cause di limitazione delle attività quotidiane e lavorative. In molti casi, la causa è una protrusione o un’ernia del disco, patologie che colpiscono un’ampia fascia di persone, dai giovani agli anziani, e che incidono fortemente sulla qualità della vita.

Oggi, grazie ai progressi della tecnologia e all’esperienza degli operatori, è possibile affrontare tali condizioni patologiche con interventi mininvasivi che riducono dolore, rischi e tempi di recupero.

Centro di riferimento per questo tipo di procedure chirurgiche della ASL Bari, è la Unità operativa di Neurochirurgia dell’Ospedale “Di Venere”, diretta dal dottor Bruno Romanelli, affiancato dal neurochirurgo Roberto Settembre. L’equipe si avvale di metodiche quali discolisi, radiofrequenza e laser: tutti strumenti che consentono di trattare ernie e protrusioni discali con estrema precisione.

Il laser, in particolare, agendo a bassa temperatura, permette di “sciogliere” parte del disco intervertebrale in modo controllato, riducendo la compressione nervosa e il dolore, senza necessità di anestesia generale. L’intervento dura circa trenta minuti, viene eseguito in day surgery e il paziente può tornare a casa anche in giornata.

“Queste tecniche – spiega il dottor Settembre – rappresentano un’opzione terapeutica ideale per pazienti anziani o con patologie che sconsigliano interventi più invasivi, ma anche per persone giovani che desiderano un trattamento efficace e con minime cicatrici.

L’approccio mininvasivo consente un rapido ritorno alle attività quotidiane, con risultati sovrapponibili alla chirurgia tradizionale in termini di efficacia e una significativa riduzione del trauma operatorio”.

Con l’introduzione delle procedure mininvasive per le patologie del disco e delle tecnologie di neuronavigazione per i tumori cerebrali, la ASL Bari conferma il proprio impegno nel rendere accessibili ai cittadini le più moderne innovazioni della neurochirurgia, valorizzando la professionalità e la competenza delle équipe che operano negli ospedali pubblici del territorio.

“L’obiettivo – sottolinea il dottor Romanelli – è offrire ai pazienti la possibilità di curarsi con tecniche avanzate, in un ospedale pubblico, senza dover rinunciare alla qualità e alla sicurezza garantite da protocolli clinici di alto livello”.

Oltre alla chirurgia del rachide, la Neurochirurgia dell’Ospedale “Di Venere” si occupa anche di:

tumori cerebrali e midollari , trattati con l’ausilio di tecnologie di precisione come il neuronavigatore ;

, trattati con l’ausilio di tecnologie di precisione come il ; idrocefalo (acuto e cronico), con interventi di derivazione ventricolare;

(acuto e cronico), con interventi di derivazione ventricolare; chirurgia del sistema nervoso periferico , tra cui la sindrome del tunnel carpale e i neurinomi;

, tra cui la sindrome del tunnel carpale e i neurinomi; denervazione delle faccette articolari, tecnica ambulatoriale per il trattamento del dolore lombare cronico.

In particolare, l’utilizzo del neuronavigatore rappresenta un importante passo avanti nella chirurgia dei tumori cerebrali: lo strumento consente al chirurgo di orientarsi all’interno del cranio del paziente con la stessa precisione di un sistema GPS, sovrapponendo in tempo reale le immagini radiologiche (risonanza o TAC) all’anatomia del paziente.

Questa tecnologia permette di pianificare l’accesso più sicuro e di asportare il tumore con la massima accuratezza, riducendo al minimo il rischio di danneggiare le aree cerebrali sane.