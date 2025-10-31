VENERDì, 31 OTTOBRE 2025
Giorno dei defunti, luminarie spente a Bari

La decisione

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Ottobre 2025 - 17:22
luminarie via sparano
  • 3 sec

In concomitanza con la Giornata dei defunti, domenica 2 novembre le luminarie natalizie installate in alcune strade del territorio cittadino resteranno spente in segno di rispetto per una ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità cittadina.

Inoltre, sempre domenica 2 novembre,  si svolgeranno le tradizionali cerimonie commemorative.

Alle ore 10.00, presso l’altare della Patria della Chiesa madre del cimitero monumentale di Bari, il sindaco parteciperà alla messa commemorativa officiata dall’arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano. Al termine della celebrazione sarà deposta una corona di fiori presso l’ossario dei Caduti della Prima guerra mondiale.

Alle ore 11.30, presso il cimitero militare polacco di Casamassima, si terrà la cerimonia di commemorazione dei militari polacchi caduti durante la Seconda guerra mondiale, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e della Repubblica di Polonia.

