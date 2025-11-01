SABATO, 01 NOVEMBRE 2025
Bari, il Comune vuole le Frecce Tricolori a maggio: ok ai fondi

Saranno utilizzati ricavi dell'imposta di soggiorno

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Ottobre 2025 - 09:35
frecce tricolori
  • 11 sec

Il Comune di Bari punta ad avere le Frecce Tricolori per il San Nicola di maggio. La giunta ha candidato la città ad accogliere la manifestazione. Ma per farlo l’AeroClub che organizza l’evento ha chiesto per la manifestazione dell’8 maggio del 2026, 60mila euro per sostenere “le spese assicurative, logistiche, amministrative, di ospitalità del personale militare interessato e di tutti i costi che eventualmente dovessero risultare necessari per l’organizzazione della manifestazione”.
E con delibera di giunta il Comune ha dato l’ok allo stanziamento della somma prevista.  Utilizzando l’imposta di soggiorno.   “La natura della suddetta iniziativa si inserisce nel programma dell’amministrazione comunale, anche sostenendo la valorizzazione della figura di San Nicola, quale elemento di identità della città di Bari; pertanto – si legge nella delibera – sussistono le ragioni che consentono di utilizzare i proventi rivenienti dalla tassa di soggiorno”.

