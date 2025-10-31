Trovati resti di un corpo nel Foggiano: indagano i carabinieri

I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questa mattina nelle campagne di Zapponeta, nel Foggiano. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sembra siano stati alcuni agricoltori della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto si apprende, al momento non è possibile stabilire le cause del decesso. I resti sono stati portati presso l’istituto di medicina legale di Foggia.