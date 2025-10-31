I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati questa mattina nelle campagne di Zapponeta, nel Foggiano. A dare l’allarme alle forze dell’ordine sembra siano stati alcuni agricoltori della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. A quanto si apprende, al momento non è possibile stabilire le cause del decesso. I resti sono stati portati presso l’istituto di medicina legale di Foggia.
Trovati resti di un corpo nel Foggiano: indagano i carabinieri
Trovati da alcuni agricoltori della zona
Chirurgia mininvasiva del disco vertebrale: nuove...
Il mal di schiena è tra i disturbi più diffusi nella popolazione generale...
Trovati resti di un corpo nel...
I resti di un corpo in avanzato stato di decomposizione sono...
Scoperta una nuova forma di ghiaccio,...
Una nuova e insolita forma di ghiaccio d’acqua, capace di solidificarsi...
Bari, teppisti di Halloween: sassi contro...
I primi danni ai bus in occasione di Halloween si sono...