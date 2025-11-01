SABATO, 01 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,792 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,792 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lite tra due pazienti di un Rsa di Bari: uomo tenta di strangolare una donna

E' stato arrestato

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Novembre 2025 - 10:31
carabinieri
  • 47 sec

Un uomo di 55 anni è stato arrestato e portato in carcere dai carabinieri per aver tentato di strangolare una sua coetanea.

L’episodio risale al pomeriggio di ieri. I due, entrambi residenti in una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Bari – e a quanto si apprende con problemi di salute – avrebbero avuto una discussione culminata nel tentativo dell’uomo di soffocare la donna stringendole le mani attorno al collo. A evitare il peggio è stato l’intervento del personale della struttura. La vittima, portata in ospedale, è stata visitata dai medici e poi dimessa: le sue condizioni sono buone.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Rubriche , Turismo

Turismo, dal centro storico alle maschere:...

Dal centro storico alle maschere, per il suo carnevale. Oggi siamo...
- 1 Novembre 2025
Primo Piano

Bari, nottata da incubo per l’Amtab:...

Nottata da incubo per gli autisti e per gli utenti dell'Amtab....
- 1 Novembre 2025
Attualità

Giornata della Trasparenza, apre al pubblico...

In occasione della Giornata della Trasparenza, il Palazzo storico del Comando Scuole dell'Aeronautica...
- 1 Novembre 2025
Cronaca

Bari, incidente auto sulla strada provinciale...

Incidente sulla strada provinciale 231 poco prima del﻿lo svincolo della tangenziale...
- 1 Novembre 2025