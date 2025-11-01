Anteprima di “Novello sotto il Castello”: un brindisi all’autunno pugliese

L’autunno in Puglia si accende dei profumi e dei colori del vino nuovo con l’attesa anteprima di “Novello sotto il Castello”, in programma sabato 1° novembre presso “Cantine D’Alessandro”, a Conversano. L’appuntamento anticipa la quindicesima edizione della manifestazione conversanese organizzata da La Compagnia del Trullo, che tornerà a celebrare il vino, la musica e la convivialità dal 14 al 16 novembre 2025 nel cuore di Conversano. Un evento che, nel corso degli anni, è diventato simbolo di identità e vitalità per l’intera comunità pugliese.

L’anteprima offrirà un primo assaggio dello spirito che animerà l’edizione 2025. Si partirà alle 17.00 con una passeggiata in cantina, un percorso guidato alla scoperta della storia delle Cantine D’Alessandro e delle fasi di produzione del vino. Alle 18.00 seguirà una tavola rotonda con le istituzioni e il team organizzativo, per raccontare temi, novità e obiettivi della prossima edizione. Dalle 19.00 la serata si accenderà con un DJ set tra le botti, accompagnato da degustazioni di vino e specialità gastronomiche del territorio.

“Arrivare alla quindicesima edizione è per noi motivo di grande orgoglio – dichiara Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo. – Novello sotto il Castello è cresciuto insieme alla città, diventando un punto di riferimento per chi ama vivere il territorio attraverso il vino, la musica e la convivialità. In questi anni abbiamo costruito un progetto che unisce tradizione e linguaggi

contemporanei, valorizzando le radici locali ma aprendoci sempre a nuove forme di espressione”.

“Anche l’edizione 2025 non deluderà – aggiunge Innamorato – La selezione dei DJ e degli artisti è frutto di una ricerca attenta, che punta sulla qualità e sull’originalità. Il nostro invito è quello di partecipare, di lasciarsi coinvolgere e di vivere in prima persona l’atmosfera unica che si respira durante la tre giorni di novembre”. Ma Novello sotto il Castello non è solo musica: è soprattutto un omaggio al gusto e alle eccellenze enogastronomiche. “Il vino resta il vero protagonista – conclude Innamorato – rappresenta la storia, il lavoro e la passione della nostra terra. L’incontro con la cucina locale e con un format musicale innovativo dà vita a un’esperienza sensoriale completa, capace di coniugare tradizione e modernità in modo autentico”.