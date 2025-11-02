De Gregori torna in tour con “Rimmel 2025”: appuntamento a Bari

Dopo il tour estivo, una decina di date nelle più importanti location all’aperto, è ripreso il tour ‘Rimmel 2025’ di Francesco De Gregori, che festeggia il cinquantesimo anniversario dell’album. Una dozzina i concerti in programma nei teatri fino al 24 novembre – Parma, Genova, Brescia, Padova, Udine, Napoli, Bari (il 19 novembre al Teatro Team), Catania e Firenze – per poi proseguire nei palasport di Milano e Roma, il 6 e 10 dicembre, e chiudere questo viaggio musicale nei club, riportando la sua musica in un’atmosfera più intima e raccolta, partendo dal Vox Club di Nonantola (Modena) il 23 gennaio per concludere il 14 febbraio al Fabrique di Milano.

Il pubblico avrà così l’opportunità di continuare a vivere le emozioni dell’album e del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi, passando dalla magia dei teatri alla potenza dei palazzetti, fino all’atmosfera intima dei club che creano una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori. Il quarto Lp in studio di De Gregori è una pietra miliare che ha segnato intere generazioni con brani come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album verrà riproposto in ogni data assieme ad altri successi del suo vastissimo repertorio. Il cantautore – recente protagonista anche di ‘Nevergreen’, un film di Stefano Pistolini presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia – sarà accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (pianoforte), Primiano Di Biase (hammond, tastiere e fisarmonica), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino) e Simone Talone (batteria e percussioni), coriste Francesca La Colla e Cristina Greco.