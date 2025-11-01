Bari – Cesena. Caserta: “Dobbiamo riconquistare i tifosi – Mignani:”I calciatori biancorossi sono di altra categoria”

Archiviata la fortunosa vittoria interna contro il Mantova, il Bari di Fabio Caserta torna in campo al “San Nicola” per affrontare il Cesena dell’ex tecnico biancorosso Michele Mignani. La formazione romagnola è reduce da tre successi consecutivi, l’ultimo ottenuto in casa contro la Carrarese nel turno infrasettimanale. Bari-Cesena, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, si giocherà domani, 2 novembre, con fischio d’inizio alle ore 15.

L’AVVERSARIO – Dopo il fallimento nel 2018, l’Associazione Calcio Cesena ha cambiato denominazione, diventando Cesena Football Club. Si è ricominciato dalla Serie D, con la vittoria del campionato, per poi salire in Serie C nella stagione 2018-2019. Nella terza serie, il club romagnolo, ha disputato cinque campionati, dal 2019-2020 al 2023-2024, anno in cui, vincendo il girone B, ha ottenuto la promozione in Serie B, sei anni dopo il fallimento.

I PRECEDENTI – I precedenti tra Bari e Cesena sono 53 con 14 vittorie dei galletti, 22 pareggi e 17 affermazioni bianconere. In Puglia si sono disputati 27 incontri e il bilancio vede avanti i padroni di casa con 11 successi, 12 sono stati i pareggi e 4 le vittorie del Cesena.

Bari e Cesena si sono affrontate l’ultima volta nella scorsa stagione, il 7 dicembre 2024 e la gara termino 1-0 per i galletti, grazie ad una rete di Dorval.

I DOPPI EX – Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Marco Rossi, Adriano Piraccini, Alessandro Rosina, Giovanni Di Noia, Michele Armenise, Alberto Fontana, Marco D’Alessandro, Attilio Maldera, Michele Camporese, Andrea Schiavone, Alberto Cavasin, Alessandro Ligi, Nicola Santoni, Gianluca Ricci, Simone Cavalli, Karim Laribi, Lorenzo Scarafoni, Franco Brienza, Leandro Rinaudo, Angelo Venturelli, Fabio Cucchi, Giuseppe Greco, Marco Calderoni, Raphael Martinho, Riccardo Improta, Fabio Calcaterra, Marco Crimi, Abdelkader Ghezzal, Antonio Mazzotta, Diaw Doudou, Giovanni Indiveri, Nico Pulzetti, Matteo Fedele, Simone Motta, Giampaolo Ceramicola, Enis Nadarević e Fabio Lupo.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bruno Bolchi, Gigi Radice, Gaetano Salvemini, Giuseppe Iachini, Marco Tardelli e Carlo Regalia.

LE PAROLE – In casa Bari, alla vigilia del match, ha parlato il tecnico Fabio Caserta: «C’è stata più serenità dopo il successo con il Mantova, ma abbiamo ancora tanto da migliorare, soprattutto nella gestione delle transizioni dopo il recupero del pallone. Lavoriamo sull’equilibrio e sul possesso, ma servono maggiore personalità e coraggio in alcune fasi della gara».

Sul fronte dei singoli, l’allenatore biancorosso aggiorna sulle condizioni della squadra: «Meroni aveva accusato un fastidio muscolare ma, grazie al lavoro dello staff medico, dovrebbe essere arruolabile per la gara col Cesena. Anche Kassama è da valutare. Gytkjaer è il primo a sapere che può dare di più, non è ancora ai suoi livelli ma ha grande voglia di riscattarsi. Partipilo ha entusiasmo e desiderio di incidere: deve solo semplificare il suo gioco, in certi momenti è stato anche sfortunato».

Non manca un riferimento al clima intorno alla squadra: «Siamo consapevoli dell’atmosfera che si respira intorno alla società. Non spetta a me giudicare i tifosi: il nostro dovere è riportare entusiasmo, conquistando risultati e rispetto sul campo. Sappiamo che, finora, le prestazioni non sono state all’altezza di questa piazza».

Sull’avversario, Caserta mostra grande rispetto: «Il Cesena attraversa un ottimo momento e ha un’identità precisa. È una squadra che segna molto, anche se concede qualcosa dietro. Mignani è un tecnico di valore e una persona perbene. A Bari ha lasciato un segno importante e anche a Palermo ha dimostrato le sue qualità».

In casa Cesena, ha parlato l’allenatore Michele Mignani: «Affronteremo una squadra affamata di punti, ma anche noi abbiamo grande voglia di far bene», sottolinea l’allenatore, che invita i suoi alla massima concentrazione. «Serviranno umiltà, compattezza e spirito di gruppo. Dovremo vincere i duelli e mettere in campo la nostra identità». Sul Bari, parole di rispetto: «È una formazione costruita con criterio, composta da giocatori di altra categoria. In casa ha sempre ottenuto risultati e giocare al San Nicola non è mai semplice». Poi una riflessione più generale: «In Serie B non esistono gare scontate, ogni partita va guadagnata sul campo».

CONVOCATI: Per la sfida ai romagnoli il tecnico biancorosso ritrova Nikolaou, ma dovrà fare a meno di Kassama, non al meglio, e di Vicari. Sono 24 i convocati a disposizione del tecnico biancorosso:

PORTIERI: 1.PISSARDO, 12.MARFELLA, 31.CEROFOLINI

DIFENSORI: 3.BURGIO, 13.MERONI, 24.DICKMANN, 25.PUCINO, 43.NIKOLAOU, 76.MAVRAJ, 93.DORVAL

CENTROCAMPISTI: 4.CASTROVILLI, 5.DARBOE, 8.PAGANO, 10.BELLOMO, 18.MAGGIORE, 27.BRAUNODER, 29.VERRETH

ATTACCANTI: 9.GYTKJAER, 11.MONCINI, 16.ANTONUCCI,17.RAO, 20.PEREIRO, 21.PARTIPILO, 99.CERRI

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Cerofolini, Pucino, Nikolaou, Meroni, Dickmann, Braunoder, Verreth, Castrovilli, Dorval, Antonucci, Moncini. All.: Caserta.

CESENA (3-5-2): Klinsmann, Ciofi, Zaro, Piacentini, Adamo, Francesconi, Berti, Bastoni, Frabotta, Shpendi, Diao. All.: Mignani.

L’ARBITRO – Arbitrerà la gara il signor Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Paolo Bitonti della sezione di Bologna e Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Quarto ufficiale sarà Cristiano Ursini della sezione di Pescara, mentre al VAR ci sarà Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).