Gytkjær condanna Mignani: Bari-Cesena 1-0 al “San Nicola”

Un Bari tutt’altro che bello e spettacolare piega il Cesena di Mignani. Come nelle ultime uscite, anche contro i romagnoli i galletti hanno mostrato i consueti limiti nella costruzione del gioco e, di conseguenza, nella creazione delle occasioni da rete. Va però dato merito a Caserta di aver avuto coraggio nella ripresa, inserendo Gytkjær, Cerri e Partipilo. Così, senza strafare e senza convincere, il Bari centra la seconda vittoria consecutiva e risale in classifica.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Cesena, il tecnico del Bari Fabio Caserta, deve rinunciare ai difensori Vicari e Kassama, oltre allo squalificato Sibilli. L’allenatore calabrese schiera i suoi col modulo 3 – 4 – 2 – 1 : a centrocampo Darboe viene preferito a Verreth. Conferma per Antonucci, ancora panchina per Partipilo.

Nel Cesena, l’allenatore Mignani, non può contare su Magni, Siano e Bisoli. L’ex tecnico biancorosso schiera i suoi con il modulo 3-5-2, c’è l’ex Frabotta.

PRIMO TEMPO: Il Cesena va subito in gol al 2’, ma la rete di Francesconi viene annullata per un fallo in attacco. Al 13’ i bianconeri ripartono in modo micidiale, ma Meroni è bravo a intervenire su Shpendi. Cambio forzato per i biancorossi al 17’: fuori Darboe per infortunio, dentro Verreth. La squadra di Mignani sfiora il vantaggio al 27’ con un tocco ravvicinato di Shpendi, ma Cerofolini è reattivo e devia in corner. Partita sospesa al 33’ per problemi tecnici al VAR, poi ripresa al 36’. Bari non pervenuto in questo primo tempo: zero occasioni, zero tiri in porta. Si va al riposo tra i fischi del pubblico del San Nicola. Bari-Cesena 0-0.

SECONDO TEMPO: Il Bari si rende subito pericoloso al 47’ con Antonucci, che calcia verso la porta di Klinsmann trovando la pronta respinta del portiere. Doppio cambio per i galletti al 58’: fuori Maggiore e Antonucci, dentro Braunöder e Gytkjær. Al 68’ Berti prova a impensierire Cerofolini, che blocca in due tempi. Al 77’ Mignani ridisegna l’attacco: dentro Partipilo e Cerri, fuori Castrovilli e Moncini. La sblocca a sorpresa il Bari al 79’: Gytkjær, ben appostato a pochi passi dalla linea di porta, colpisce di testa su cross basso di Dickmann. Nel finale il Cesena prova a reagire, ma il muro biancorosso regge fino al triplice fischio. Bari-Cesena, edizione 2025/26, finisce 1-0 allo stadio “San Nicola”.

PAGELLE: Finalmente Gytkajer. Nikolaou in affanno

Cerofolini 6,5, Pucino 6, Meroni 6, Nikolaou 5, Dickmann 6,5, Maggiore 5 ( 58′ Braunoder 6), Darboe sv ( Verreth 5,5), Dorval 6, Castrovilli 5,5 (Partipilo sv), Antonucci 5 ( Gytkjaer 7), Moncini 6 (77′ Cerri sv)

Caserta 6

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 79′ Gytkjaer

Ammoniti: Ciervo,

Tiri in porta: 3 – 3

Corner: 3 – 4

Possesso palla: 44% 56%

Spettatori: 9.805 (5.134 abbonati; 125 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Pucino (c), Meroni, Nikolaou, Dickmann, Maggiore, Darboe, Dorval, Castrovilli, Antonucci, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder, Verreth, Mavraj, Cerri

CESENA: Klinsmann, Castagnetti, Blesa, Shpendi, Ciervo, Berti, Ciofi (c), Zaro, Mangraviti, Francesconi, Frabotta

Panchina: Fontana, Ferretti, Arrigoni, Bastoni, Celia, Amoran, Adamo, Guidi, Piacentini, Diao, Olivieri, Bertaccini

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti: Paolo Bitonti della sezione di Bologna e Marco Emmanuele della sezione di Pisa. Quarto ufficiale: Cristiano Ursini della sezione di Pescar. VAR: Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Davide Ghersini (Genova).

Foto Ssc Bari