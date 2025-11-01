SABATO, 01 NOVEMBRE 2025
Follia nella notte di Halloween a Bari, tragico il bilancio. Leccese: “E’ inaccettabile”

Le due parole del primo cittadino

Pubblicato da: redazione | Sab, 1 Novembre 2025 - 14:04
halloween
  • 51 sec

Da Amtab riferiscono che il bilancio della giornata di ieri è il seguente: 8 vetture fuori servizio per rottura cristalli (danni ancora da quantificare con precisione) e 2 Operatori di esercizio che hanno abbandonato il servizio per stato di shock dopo essere stati visitati dai medici del 118.

Sul waterfront di San Girolamo, invece, sono stati divelti quasi tutti i cestini. Alcuni episodi, in misura minore, erano avvenuti anche nei giorni scorsi.

“Autobus presi a sassate, vetri rotti, autisti costretti a cambiare percorso, disservizi per i cittadini, decine di cestini divelti e addirittura due operatori che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche – commenta quanto accaduto il sindaco Leccese. – La notte di Halloween lascia alla città una conta dei danni pesante, frutto di gesti incivili che nulla hanno a che vedere con il divertimento. Per rimettere a posto ciò che è stato distrutto dovremo impiegare risorse che avremmo potuto destinare a migliorare i servizi e gli spazi pubblici. Senza contare i problemi causati agli utenti e i rischi per l’incolumità di tutte le persone che erano a lavoro, alle quali va il mio ringraziamento per il senso di responsabilità che dimostrano ogni giorno. È inaccettabile che l’incoscienza di pochi ricada sull’intera comunità. Serve rispetto per la città, per chi la vive e per chi ogni giorno si impegna per tenerla pulita e accogliente”.

