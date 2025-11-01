Giornata della Trasparenza, apre al pubblico il palazzo dell’Aeronautica militare di Bari

In occasione della Giornata della Trasparenza, il Palazzo storico del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare di Bari, sito in Via Lungomare Nazario Sauro, 39 sarà visitabile sabato 08 e domenica 09 novembre 2025. Un’iniziativa che unisce la storia, la cultura e l’architettura in un unico e affascinante percorso che si snoderà attraverso saloni, fotografie e video storici che racconteranno l’evoluzione della Forza Armata e del suo legame con il territorio.

Un Palazzo di grande valore storico e architettonico

Il Palazzo storico che ospita l’Aeronautica Militare dal 1935, progettato dall’architetto Saverio Dioguardi, è un esempio straordinario di architettura dei primi anni ’30 dello scorso secolo: un’opera che fonde eleganza e funzionalità. I dipinti delle sue stanze, le sale ricche di storia e i dettagli architettonici che raccontano il passato, sono luoghi che hanno visto il passaggio di generazioni di uomini e donne che hanno contribuito a scrivere la storia della nostra Aeronautica Militare.

Le visite guidate permetteranno di esplorare questo patrimonio, approfondendo non solo gli aspetti storici e culturali, ma anche l’evoluzione della Forza Armata attraverso immagini e documenti esclusivi.

Il legame tra Bari e l’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare, che da sempre ha avuto un ruolo fondamentale nel panorama culturale e sociale di Bari, rappresenta un punto di riferimento non solo per il settore della difesa, ma anche per tutta la comunità barese.

Dettagli della visita guidata:

Sabato 8 novembre: ore 09:00-13:00 (riservato agli istituti scolastici);

Sabato 8 novembre: ore 14:00-18:00 (apertura al pubblico su prenotazione);

Domenica 9 novembre: ore 09:00-18:00 (apertura al pubblico su prenotazione).

Prenotazione: Per partecipare all’evento, totalmente gratuito, si dovrà effettuare la registrazione entro mercoledì 5 novembre alle 12:00 al seguente link Giornata della Trasparenza 2025 – Aeronautica Militare del sito web dell’Aeronautica Militare, ottenendo un QR code – da scaricare digitalmente o stampare – che dovrà essere necessariamente esibito all’ingresso per poter accedere al palazzo.

La Giornata della Trasparenza è un evento annuale organizzato da diverse amministrazioni pubbliche in Italia, con l’obiettivo di promuovere la cultura della trasparenza, della partecipazione e dell’integrità nell’azione amministrativa. Viene celebrata in genere il 7 novembre di ogni anno, ed è un’occasione in cui le pubbliche amministrazioni, enti e istituzioni presentano ai cittadini informazioni sulla loro attività, sulle politiche pubbliche in corso e sulle modalità con cui vengono gestiti i fondi pubblici.

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini e le imprese sui diritti di accesso alle informazioni pubbliche, sulla partecipazione democratica e sulla lotta contro la corruzione. Durante questo evento, vengono organizzati incontri, conferenze, e sessioni informative per approfondire temi legati alla trasparenza e all’accesso civico.

L’istituzione di questa giornata prevista dall’art. 10 del D.lgs. 33/2010, ha introdotto misure più rigide sulla trasparenza nella pubblica amministrazione in Italia, e dalla spinta verso una maggiore apertura e chiarezza nel funzionamento delle istituzioni pubbliche.