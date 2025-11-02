Finisce fuori strada con la sua auto, morto 60enne nel Barese

Un uomo di circa 60 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Due i mezzi coinvolti: l’auto guidata dalla vittima e un trattore. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne, forse per scansare il mezzo agricolo, è finito con l’auto contro un muretto a secco. Soccorso dal personale del 118, è morto poco al suo arrivo in ospedale. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Monopoli che procederanno al sequestro dei mezzi.

(foto vivilastrada)