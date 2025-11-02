DOMENICA, 02 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,825 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,825 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Finisce fuori strada con la sua auto, morto 60enne nel Barese

Coinvolto anche un trattore

Pubblicato da: redazione | Dom, 2 Novembre 2025 - 15:54
572786548_10236831344099116_5482696261104068220_n
  • 43 sec

 Un uomo di circa 60 anni è morto nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, in provincia di Bari. Due i mezzi coinvolti: l’auto guidata dalla vittima e un trattore. Secondo una prima ricostruzione, il 60enne, forse per scansare il mezzo agricolo, è finito con l’auto contro un muretto a secco. Soccorso dal personale del 118, è morto poco al suo arrivo in ospedale. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia locale di Monopoli che procederanno al sequestro dei mezzi.

(foto vivilastrada)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Segnalato da voi

Bari, parcheggi dei taxi occupati dalle...

La scena è sempre la stessa. Quasi ogni fine settimana il...
- 2 Novembre 2025
Nazionale

Turismo in Italia, le prenotazioni natalizie...

Secondo i dati di Sojern che analizzano i trend delle prenotazioni...
- 2 Novembre 2025
Attualità

Sanità in Puglia, mobilità volontaria e...

Con la pubblicazione da parte dell’ASL BT della manifestazione di interesse...
- 2 Novembre 2025
Scuola e Università

Scuola, ok all’estensione della copertura assicurativa...

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due provvedimenti che introducono importanti...
- 2 Novembre 2025