DOMENICA, 02 NOVEMBRE 2025
Trattore si ribalta nel Tarantino, muore un uomo di 54 anni

A Leporano, schiacciato dal mezzo durante lavori in un terreno

Pubblicato da: redazione | Dom, 2 Novembre 2025 - 17:08
Un uomo di 54 anni è morto oggi nelle campagne di Leporano, in provincia di Taranto, schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è improvvisamente ribaltato. E’ accaduto in un terreno, in via Gamberi 96, in cui la vittima stava lavorando. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del 54enne. La notizia ha destato profonda commozione nella comunità di Leporano dove la vittima era molto conosciuta

