Locali food alla conquista del centro di Bari. Nuova apertura in via Melo

“Qualcosa di grande sta per accadere”. L’annuncio di una nuova apertura food nel Murattiano arriva direttamente dai social. “C’è un profumo di mare che presto arriverà nel cuore del centro di Bari”, continua il post. Si tratta di un nuovo capitolo firmato Bahari.

Il ristorante di Terry e Antonio fai infatti il bis in centro. Il locale è già presente in via Ottavio Serena a due passi dalla spiaggia di Pane e Pomodoro. Prenderà il posto di ‘Mangia’ che aveva inaugurato in via Melo, fra via Celentano e via Prospero Petroni, nel 2024. Era specializzato in patate. Bahari si aggiunge alle numerose inaugurazioni che si sono susseguite in questi mesi. Soprattutto in via Argiro. Una evoluzione delle strade alla quale i baresi storcono il naso. “Sono troppi i locali”, dicono.

La storia Bahari nasce dall’amore e dal legame profondo tra Terry e Antonio. Il nome, che in swahili significa mare, rappresenta da sempre un punto di riferimento assoluto nella loro vita e nella loro esperienza nel mondo della ristorazione. Dopo oltre trent’anni trascorsi in Kenya, immersi nella gestione e nella creazione di progetti culinari, le correnti della vita hanno riportato Terry e Antonio in Puglia, la loro terra d’origine. Un ritorno che porta con sé un ricco bagaglio di esperienze, tradizioni e contaminazioni culturali maturate in giro per il mondo.

Bahari è il risultato di questo percorso: un ristorante che unisce l’autenticità delle tradizioni del Sud Italia, in particolare quelle baresi, con le suggestioni gastronomiche incontrate lungo rotte internazionali. A questo viaggio si è unito lo chef Giuseppe Locoselli, amico di lunga data e talento riconosciuto, vincitore a Monaco nel 2024 del prestigioso premio come Miglior Chef Emergente.