Incidente stradale nel Potentino, morto 23enne

Era di Minervino

Pubblicato da: redazione | Dom, 2 Novembre 2025 - 08:44
ambulanza
  • 7 sec

Un ragazzo di 23 anni, Salvatore Abruzzese, originario di Minervino Murge, nel nord Barese, è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente avvenuto sulla strada che da Lavello (Potenza) porta a Canosa di Puglia.

La vittima viaggiava in sella a una moto che, per cause da chiarire, si è scontrata con un’auto.
Per il 23enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 intervenuto anche con un elicottero. La salma si trova a Lavello.
La notizia ha scosso la piccola comunità di Minervino e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio per il giovane operaio. “Salvatore, la nonna ti ha voluto con sé ma ci hai dato un dolore atroce”, scrive una zia del 23enne. “Che la terra ti sia lieve – aggiunge – un giorno ci rivedremo. Ciao amore di zia non dovevi lasciarci così”.

