Al via il “Nuovo Bonus Mamme”: un sostegno economico per le lavoratrici con due o più figli

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 14:11
Con la circolare 28 ottobre 2025, n.139 l’Istituto informa e illustra la disciplina del “Nuovo bonus mamme”, un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno due figli. La misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), sostituisce temporaneamente l’esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

Il bonus spetta a: Madri con 2 figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio
Madri con 3 o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato)
Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione Separata.

Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

L’importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, verrà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

