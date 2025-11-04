Benzina da record: in autostrada al servito supera i 2,1 euro. In Puglia costa 1,721 euro

I listini dei carburanti stanno registrando una lenta ma inesorabile crescita, al punto che il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato la soglia di 1,7 euro al litro, mentre il diesel è venduto a 1,643 euro al litro, e sulla rete autostradale la verde in alcuni impianti ha già raggiunto la soglia di 2,3 euro al litro in modalità “servito”. Lo denuncia il Codacons, che ricorda inoltre la stangata che da gennaio si abbatterà sui proprietari di auto a gasolio.

Alla data odierna in ben 11 regioni italiane il prezzo medio della benzina supera 1,7 euro al litro – rivela il Codacons, che ha elaborato i dati giornalieri del Mimit – Oltre alla provincia autonoma di Bolzano dove la verde è venduta in media a 1,760 euro/litro, le regioni con i prezzi medi più elevati sono Basilicata (1,734 euro/litro), Calabria (1,730 euro/litro) e Sicilia (1,725 euro/litro). In Toscana il prezzo medio più basso (1,685 euro/litro). In Puglia la quotazione è di 1,721.

Guardando alla rete autostradale, sempre sulla base dei dati pubblicati dal Mimit, i prezzi in modalità “servito” hanno già superato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro su un impianto della A21 Torino-Piacenza, dove la verde è venduta a 2,349 euro/litro, il gasolio a 2,289 euro al litro (al 2 novembre); 2,299 euro al litro la benzina anche in alcuni distributori ubicati sulla A1 e A4.

E da gennaio, ricorda il Codacons, scatterà la stangata sul gasolio per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio: l’incremento dell’accisa sul diesel per 4,05 centesimi di euro, considerata anche l’Iva al 22%, porterebbe un pieno di gasolio da 50 litri a costare 2,47 euro in più rispetto ad oggi, con un maggior esborso su base annua, ipotizzando due pieni al mese, da +59,3 euro ad autovettura – calcola l’associazione – Ad essere interessate dalla misura sarebbero circa 16,6 milioni di automobili diesel sull’intero parco auto circolante italiano. Se si considera anche l’incremento da 1,5 centesimi scattato lo scorso maggio, il rincaro complessivo sul gasolio è pari a 3,38 euro a pieno, +81,1 euro all’anno.