LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,847 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,847 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Paura a Corato, a fuoco ristorante nel centro storico: indagini in corso

Era in fase di ristrutturazione

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 15:26
WhatsApp Image 2025-11-03 at 15.10.49 (1)
  • 51 sec

Intervento notturno per i Vigili del Fuoco di Bari, impegnati dalle 3.30 alle 6.30 di questa mattina per domare un incendio divampato nel centro storico di Corato. A prendere fuoco è stato un ristorante in fase di ristrutturazione, la cui apertura era prevista per il prossimo dicembre. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di una squadra operativa, supportata da un’autobotte utilizzata per il rifornimento idrico del mezzo principale. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i danni sono ingenti, provocati in gran parte dalla fuliggine e dalle alte temperature sviluppatesi durante l’incendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Al via il “Nuovo Bonus Mamme”:...

Con la circolare 28 ottobre 2025, n.139 l’Istituto informa e illustra...
- 3 Novembre 2025
Cultura

Bari, in Pinacoteca la prima mostra...

Domani, martedì 4 novembre, la Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” (IV piano...
- 3 Novembre 2025
Cronaca

Bari, anziano investito sul lungomare: è...

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari,...
- 3 Novembre 2025
Attualità

Bari, botti anche ad Halloween e...

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante...
- 3 Novembre 2025