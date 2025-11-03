Paura a Corato, a fuoco ristorante nel centro storico: indagini in corso

Intervento notturno per i Vigili del Fuoco di Bari, impegnati dalle 3.30 alle 6.30 di questa mattina per domare un incendio divampato nel centro storico di Corato. A prendere fuoco è stato un ristorante in fase di ristrutturazione, la cui apertura era prevista per il prossimo dicembre. Le fiamme hanno richiesto l’intervento di una squadra operativa, supportata da un’autobotte utilizzata per il rifornimento idrico del mezzo principale. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, i danni sono ingenti, provocati in gran parte dalla fuliggine e dalle alte temperature sviluppatesi durante l’incendio. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.