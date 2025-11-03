Lecce, neonato positivo alla cocaina: indagini in corso

È ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce un neonato risultato positivo alla cocaina subito dopo la nascita, avvenuta lo scorso 17 ottobre. Il caso, riportato da Repubblica Bari, ha immediatamente fatto scattare l’allerta tra i medici, che si erano insospettiti notando tremori anomali nel piccolo appena venuto al mondo. Gli esami tossicologici hanno confermato la presenza di cocaina nell’organismo del neonato, mentre la madre è risultata negativa agli stessi test.

La segnalazione è stata inoltrata alla Procura per i minorenni di Lecce, che ha disposto l’attivazione dei servizi sociali del comune di residenza dei genitori, nel Leccese. Al momento, il bambino resta ricoverato e non è stato ancora autorizzato il rientro in famiglia, in attesa di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.

Foto repertorio