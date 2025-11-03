Bari, botti anche ad Halloween e il cane scappa: “Aiutateci a trovarlo”

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante i festeggiamenti di Halloween. Tra la notte del 31 ottobre e l’1 novembre, il cane è fuggito spaventato dai botti e da allora non è stato più ritrovato.

Il Canile Sanitario di Bari ha lanciato un appello urgente: servono segnalazioni recenti e avvistamenti per aiutare a localizzare l’animale. Nonostante il cane sia stato già segnalato nel gruppo Facebook della zona, il recupero non è ancora partito e, al momento, la sua posizione rimane sconosciuta.

Il cane ha il microchip regolarmente registrato, quindi chiunque lo avvisti può contattare direttamente il Canile Sanitario con un messaggio per fornire informazioni utili. L’ente sottolinea che non è necessario condividere nuovamente il post del gruppo di Torre a Mare, in quanto ne sono già a conoscenza.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini della zona: ogni informazione può fare la differenza per riportare il cane a casa sano e salvo.