LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,847 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,847 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, botti anche ad Halloween e il cane scappa: “Aiutateci a trovarlo”

L'appello sui social

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 20:09
Foto cane
  • 17 sec

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante i festeggiamenti di Halloween. Tra la notte del 31 ottobre e l’1 novembre, il cane è fuggito spaventato dai botti e da allora non è stato più ritrovato.

Il Canile Sanitario di Bari ha lanciato un appello urgente: servono segnalazioni recenti e avvistamenti per aiutare a localizzare l’animale. Nonostante il cane sia stato già segnalato nel gruppo Facebook della zona, il recupero non è ancora partito e, al momento, la sua posizione rimane sconosciuta.

Il cane ha il microchip regolarmente registrato, quindi chiunque lo avvisti può contattare direttamente il Canile Sanitario con un messaggio per fornire informazioni utili. L’ente sottolinea che non è necessario condividere nuovamente il post del gruppo di Torre a Mare, in quanto ne sono già a conoscenza.

L’appello è rivolto a tutti i cittadini della zona: ogni informazione può fare la differenza per riportare il cane a casa sano e salvo.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Al via il “Nuovo Bonus Mamme”:...

Con la circolare 28 ottobre 2025, n.139 l’Istituto informa e illustra...
- 3 Novembre 2025
Cultura

Bari, in Pinacoteca la prima mostra...

Domani, martedì 4 novembre, la Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” (IV piano...
- 3 Novembre 2025
Cronaca

Bari, anziano investito sul lungomare: è...

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari,...
- 3 Novembre 2025
Attualità

Bari, botti anche ad Halloween e...

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante...
- 3 Novembre 2025