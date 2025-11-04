Andria, farmaco innovativo contro l’ictus utilizzato con successo all’Ospedale Bonomo

Importante traguardo per l’unità operativa di Neurologia dell’Ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, diretta dal dottor Gianluca Masi, dove per la prima volta nell’Asl Bt è stato somministrato con successo un farmaco fibrinolitico di nuova generazione su un paziente di 66 anni colpito da ictus ischemico acuto. Il medicinale, Tenecteplase, approvato dall’AIFA nel 2025, è stato utilizzato in via endovenosa in un’unica somministrazione in bolo, portando a un netto miglioramento clinico già nelle prime ore successive al trattamento. Il paziente, ad Andria per motivi di lavoro, era arrivato al Pronto soccorso con difficoltà di linguaggio e deficit motori. Dopo la valutazione immediata del neurologo di guardia e gli accertamenti con neuroimaging avanzato eseguiti presso la Radiologia dell’ospedale, è stato avviato il trattamento tempestivo con il nuovo farmaco.

“La terapia trombolitica tradizionale con Alteplase – spiega il dottor Masi – prevede una prima somministrazione in bolo seguita da un’infusione di circa un’ora. Il Tenecteplase, invece, offre la stessa efficacia clinica ma con una maggiore rapidità e semplicità di somministrazione, grazie a una singola iniezione endovenosa. È un passo cruciale per la cura dell’ictus ischemico, dove ogni minuto conta: ogni minuto guadagnato equivale a milioni di neuroni salvati”. Soddisfazione anche da parte del Commissario straordinario dell’Asl Bt, Tiziana Dimatteo, che ha elogiato il lavoro dell’équipe: “Questo risultato conferma l’eccellenza raggiunta dalla Neurologia di Andria. Competenza, tempestività e lavoro di squadra possono davvero cambiare la storia clinica di un paziente e aprire nuove strade nella ricerca e nella pratica medica”.

Foto repertorio