LUNEDì, 03 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,847 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,847 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Villaggio di Natale a Bari, quattro proposte per l’allestimento e l’animazione

Al via domani la valutazione dei progetti

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 17:18
Villaggio Babbo Natale
  • 8 sec

Sono quattro le offerte arrivate entro le ore 12 di oggi per la gara relativa alla conclusione dell’accordo quadro annuale per l’allestimento del Villaggio di Natale 2025 e i servizi di animazione destinati ad adulti e bambini. La ripartizione Cultura del Comune di Bari aveva pubblicato lo scorso 15 ottobre l’indagine di mercato per individuare gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata. Alla chiusura dei termini, il 21 ottobre, erano sei le manifestazioni di interesse ricevute, e tutti i soggetti erano stati invitati a prendere parte alla gara. Domani la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste nella prima seduta pubblica, per avviare la valutazione dei progetti presentati. L’importo complessivo a base di gara dell’accordo quadro annuale, a titolo di corrispettivo per i servizi da affidare, ammonta a 200mila euro, oltre IVA.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Economia

Al via il “Nuovo Bonus Mamme”:...

Con la circolare 28 ottobre 2025, n.139 l’Istituto informa e illustra...
- 3 Novembre 2025
Cultura

Bari, in Pinacoteca la prima mostra...

Domani, martedì 4 novembre, la Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto” (IV piano...
- 3 Novembre 2025
Cronaca

Bari, anziano investito sul lungomare: è...

Grave incidente nel pomeriggio, intorno alle 17, sul lungomare di Bari,...
- 3 Novembre 2025
Attualità

Bari, botti anche ad Halloween e...

A Torre a Mare cresce l’apprensione per un cane smarrito durante...
- 3 Novembre 2025