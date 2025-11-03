Villaggio di Natale a Bari, quattro proposte per l’allestimento e l’animazione

Sono quattro le offerte arrivate entro le ore 12 di oggi per la gara relativa alla conclusione dell’accordo quadro annuale per l’allestimento del Villaggio di Natale 2025 e i servizi di animazione destinati ad adulti e bambini. La ripartizione Cultura del Comune di Bari aveva pubblicato lo scorso 15 ottobre l’indagine di mercato per individuare gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata. Alla chiusura dei termini, il 21 ottobre, erano sei le manifestazioni di interesse ricevute, e tutti i soggetti erano stati invitati a prendere parte alla gara. Domani la commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste nella prima seduta pubblica, per avviare la valutazione dei progetti presentati. L’importo complessivo a base di gara dell’accordo quadro annuale, a titolo di corrispettivo per i servizi da affidare, ammonta a 200mila euro, oltre IVA.

Foto repertorio