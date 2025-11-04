Bari celebra le Forze armate, presente anche La Russa

Anche Bari celebra la Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate. Sono in corso presso il Sacrario dei caduti d’oltremare di Bari le celebrazioni. Presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che al fianco del sindaco di Bari, Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte all’evento. Partecipano anche Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute (in rappresentanza del governo), Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e Massimo Gambino, questore del capoluogo pugliese. Un momento di raccoglimento per onorare l’operato delle forze armate.