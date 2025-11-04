MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,856 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,856 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari celebra le Forze armate, presente anche La Russa

In corso la cerimonia al Sacrario per la giornatadell'Unita' nazionale e delle Forze armate

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 11:53
IMG-20251104-WA0018
  • 45 sec

Anche Bari celebra la Giornata dell’Unita’ nazionale e delle Forze armate. Sono in corso presso il Sacrario dei caduti d’oltremare di Bari le celebrazioni. Presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che al fianco del sindaco di Bari, Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha preso parte all’evento. Partecipano anche Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute (in rappresentanza del governo), Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia e Massimo Gambino, questore del capoluogo pugliese. Un momento di raccoglimento per onorare l’operato delle forze armate.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Andria, farmaco innovativo contro l’ictus utilizzato...

Importante traguardo per l’unità operativa di Neurologia dell’Ospedale “Lorenzo Bonomo” di...
- 4 Novembre 2025
Segnalato da voi

Bari, nel bidone della plastica anche...

"Cassonetti colorati e raccolta differenziata, un binomio che a Bari esiste...
- 4 Novembre 2025
Dalla città

Bari celebra le Forze armate, presente...

Anche Bari celebra la Giornata dell'Unita' nazionale e delle Forze armate....
- 4 Novembre 2025
Cronaca

Hashish e cocaina nascosti in casa,...

Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Manfredonia nel cuore del...
- 4 Novembre 2025