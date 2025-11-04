MARTEDì, 04 NOVEMBRE 2025
Bari e l’odissea dei pendolari: “Anche oggi arriveremo in ritardo”

Disagi già a partire dalle prime ore di questa mattina. La denuncia

Pubblicato da: redazione | Mar, 4 Novembre 2025 - 08:53
treno binario (1)
  • 45 sec

Ancora una giornata di ritardi e disagi per i pendolari di Bari. Tante le segnalazioni giunte già dalle prime ore di questa mattina in merito a treni fermi per motivi “sconosciuti”. “Il treno regionale 23511 – denuncia un pendolare – è fermo a Santo Spirito da circa un quarto d’ora. Motivo? Sconosciuto!”, conclude. “Una storia di ogni giorno – tuona un’altra, giovane studentessa – la normalità è fare tardi. Ma i professori non possono comprendere per sempre. Ormai andare a scuola è diventata un’odissea. Non vedo l’ora di poter prendere la patente”, conclude.

Foto repertorio

