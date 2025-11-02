La scena è sempre la stessa. Quasi ogni fine settimana il parcheggio riservato ai taxi di piazza Massari è occupato da auto private. I tassisti hanno più volte chiamato la polizia locale per farla intervenire. “Noi dove dobbiamo parcheggiare? – denuncia Vittorio Pantaleo, il tassista che ha segnalato questa situazione – questo è un grave disservizio. Questi parcheggi sono riservati a noi e servono per farci lavorare. Così non possiamo andare avanti”. Come detto non è la prima volta che accade: i tassisti chiedono una maggiore presenza della polizia locale. Stessa situazione si presenta anche in via Cognetti, vicino al teatro Petruzzelli.
Bari, parcheggi dei taxi occupati dalle auto: la denuncia
Accade in piazza Massari
