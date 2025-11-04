Caso Marconi a Bari, oltre al danno la beffa: doppi turni e ponte pericolante. “Ignorati da anni”

Oltre al danno la beffa per gli studenti del Marconi di Bari che, ancora oggi, sono alle prese con i doppi turni, ma non solo. Ad aggravare la situazione la questione relativa alla sicurezza in merito al ponte Garibaldi per il quale è stata firmata un’ordinanza che ha disposto la riduzione della carreggiata a una corsia per senso di marcia e il divieto di transito per i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e per i pedoni.

L’ordinanza è stata emanata dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco, avvenuto nella serata di giovedì 31 ottobre, per via della caduta di alcuni calcinacci. Gli operatori intervenuti hanno provveduto alla rimozione dello strato copriferro per verificare le condizioni dell’armatura. Successivamente, il gruppo tecnico selezionato per il monitoraggio statico e manutentivo dei ponti della ripartizione IVOP del Comune di Bari, ha effettuato ulteriori indagini sullo stato dei piloni di appoggio. Le verifiche hanno escluso rischi di natura statica, ma hanno evidenziato la necessità di eseguire alcuni interventi di manutenzione. Una situazione che “toglie altro spazio” agli studenti della scuola che nella giornata di ieri hanno protestato nuovamente con un’assenza di massa per esprimere dissenso contro i doppi turni e per ricordare che la questione relativa alla pericolosità del ponte “era nota da tempo” e che adesso si sono visti privati di un luogo “sicuro” in cui sostare per attendere l’avvio delle lezioni.

“Esprimiamo il nostro dissenso contro i doppi turni e contro la questione del ponte che rappresenta un pericolo per tutti gli studenti che aspettano li sotto – hanno denunciato gli studenti – abbiamo deciso di organizzare un’assenza di massa senza alcuna manifestazione fisica per evitare problemi o situazioni non appropriate, si è tenuta nella giornata di ieri. Chiediamo di non rimanere fuori da scuola per motivi di sicurezza legati al ponte. È un problema che l’amministrazione ignora da anni ed è arrivato il momento di farci sentire in modo responsabile”, concludono. Nel frattempo per la giornata di oggi è atteso un nuovo sopralluogo negli spazi del palazzo in via Re David dove le classi saranno ospitate. “Speriamo ci siano buone notizie – denuncia una mamma – la situazione è diventata insostenibile, ma quello che fa più rabbia è sapere che si poteva evitare programmando per tempo i lavori e magari facendo manutenzione ordinaria, non solo nella scuola, ma anche sul ponte”, conclude.

Foto repertorio