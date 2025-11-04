“Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” a Bari: dal 6 novembre in Fiera

La XXXIX edizione del Salone Internazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, si terrà presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante dal 6 al 9 novembre 2025.

Promessi Sposi promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, in fiera infatti si può trovare ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione mai come quest’anno un’offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. La manifestazione accoglierà, infatti, come sempre tutti i prodotti e i servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, quasi 300 espositori (circa il 10% rispetto alle ultime edizioni) tra abiti da sposa, sposo e cerimonia, sale ricevimenti, chef e pasticceria, wedding planner, liste nozze e bomboniere, fotografi, viaggi, oggettistica, confetti, autonoleggio, gioielli, fiori, bellezza e cosmesi, arredo, e tanto altro.

Degna di nota la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo, cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia, terra di artigianalità sartoriale per eccellenza, ma anche da altre regioni e nazioni. I brand presenti sono migliaia, regionali, nazionali ed esteri. Infatti, il Salone ha ottenuto per il terzo anno consecutivo la qualifica di fiera internazionale.

Oltre a questo, tanto altro avvolge il magico mondo di Promessi Sposi:

inaugurazione giovedì 6 novembre alle ore 17:00 con la famosa attrice e conduttrice BEATRICE LUZZI, che taglierà il nastro inaugurale dell’evento;

grande ritorno del format di successo LEVANTECOOKING, un evento nell’evento, un salone nel salone, una grande area interamente dedicata al ‘wedding food’ e al ‘wedding cake’ in tutte le loro squisite sfumature, che da giovedì a domenica proporranno cooking show a cura degli Chef pugliesi più rinomati, demo live, contest a tema, corsi di formazione, special guest, tantissime preparazioni e soprattutto tantissimi gustosi assaggi.

ospite attesissima NATALIE CALDONAZZO sabato 8 novembre, promessa sposa anche lei nella prossima primavera, come ha appena comunicato alle telecamere di “Verissimo”;

esibizioni live delle band presenti in fiera, che tutti i giorni si alterneranno sul palco della più intensa animazione nuziale.

La settimana successiva, poi, dal 13 al 16 novembre, presso Metamare Resort a Mola di Bari, si terrà la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, un brand di proprietà di Pubblivela, in collaborazione con Assowedding, che vedrà la partecipazione di 15 wedding planner internazionali provenienti da tutto il mondo, grandi nomi che si occupano di incoming e outgoing e di matrimoni di lusso e anche di cerimonie LGBTQ+, interessati a lavorare con i fornitori della regione per indirizzare le coppie di sposi loro clienti a pronunciare il “sì” proprio in Puglia! Provengono dagli USA e da tutta Europa e saranno protagonisti di Fam Trip in giro per le sale ricevimenti e strutture ricettive pugliesi, nonché di incontri BtoB con le aziende del settore del wedding, pronte a conquistarli con le loro produzioni! La Puglia è ormai protagonista del turismo del wedding, sono sempre di più le coppie estere che decidono di celebrare le proprie nozze in questa bellissima regione.

COSA SI TROVA IN FIERA QUEST’ANNO:

– 300 ESPOSITORI, SUDDIVISI SECONDO I SEGUENTI SETTORI

Settore abiti nuziali, cerimonia e accessori

Settore sale ricevimento, catering e vini

Settore fotografia e video

Settore acconciature, make-up e benessere

Settore arredamenti

Settore musica e animazione

Settore viaggi

Settore liste nozze, bomboniere, confetti

Settore fioristi e addobbi

Settore gioielli

Settore wedding planner

Settore autonoleggio e trasporto

Settore servizi

ORARI DI APERTURA FIERA PROMESSI SPOSI BARI:

Giovedì 6 e venerdì 7 novembre dalle 16.00 alle 21.00

Sabato 8 e domenica 9 novembre dalle 10.00 alle 21.00

Per accedere al Salone Nazionale Promessi Sposi di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito www.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 €.