Apulian Runway Experience: la Puglia capitale della moda creativa internazionale

Dal 4 all’8 novembre a Bari, Martina Franca, Trani e Lecce

Pubblicato da: redazione | Lun, 3 Novembre 2025 - 14:12
apulian runway
  • 4 min

Torna l’Apulian Runway Experience (ARE), la piattaforma internazionale che celebra l’eccellenza manifatturiera pugliese, trasformando creatività, artigianato e design in sviluppo economico e visibilità globale. Dal 4 all’8 novembre 2025, Bari, Martina Franca, Trani e Lecce ospiteranno la terza edizione di un evento che riunisce 35 brand di alta sartoria, accessori, calzature e gioielleria contemporanea, con incontri B2B, sfilate e il debutto del Creative Economy
Forum il 3 novembre.

Ideato e organizzato da CNA Puglia e La Ditta aps, con il sostegno della Regione Puglia, dei Comuni e delle Camere di Commercio territoriali, ARE è ormai un appuntamento fisso del calendario creativo pugliese, capace di attrarre buyer, giornalisti e operatori internazionali alla ricerca di autenticità nel sistema moda globale.

“Vogliamo offrire una piattaforma multidimensionale capace di mettere le nostre eccellenze in dialogo diretto con il mondo” – spiega Daniele Del Genio, presidente CNA Puglia e patron dell’evento. “Le mani degli artigiani pugliesi
trasformano le materie prime in oggetti preziosi e unici. Oggi più che mai, c’è un pubblico internazionale che non vede l’ora di scoprirli. Con il Creative Economy Forum e il premio Mandela faremo un ulteriore salto di qualità.”

Per Francesca Zampano, dirigente della Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese della Regione Puglia, “Il settore TAC resta uno dei pilastri dell’economia regionale. Iniziative come ARE,
dove autenticità e dimensione internazionale si incontrano, sono fondamentali per continuare a crescere”.
Il fashion director internazionale Taiwo Meghoma, ambassador di ARE, aggiunge: “Il lusso sta tornando all’autenticità. In Puglia questo è sempre stato il modo di essere. Il mio ruolo è portare queste storie davanti ai pubblici globali che
sanno riconoscere il valore di ciò che è vero, fatto bene e fatto a mano.”

IL PROGRAMMA

Lunedì 3 Novembre – BARI
09.00 – Teatro Petruzzelli: Creative Economy Forum
Prima edizione del CEF, con leader globali, creativi e istituzioni.
Tra i protagonisti: Adenike Adeyemi, Antoinette Petruccelli, Oli Rose, Richard Young.
In serata, Mandela Awards a Villa Romanazzi Carducci.
Martedì 4 Novembre – BARI
10.00 – Jr Hotels Albergo delle Nazioni: Incontri B2B
Con 12 brand specializzati in accessori e manifattura: Bayria Eyewear, Francesca Vestita
Ceramiche, Carbotti, Cleric, Dirma, Eder Shoes, Giò Palma, La Buona Stella, Minnie’s
Jewels, Tiziana Veneto, Voiceat, Sognando lo Scirocco.
19.00 – Camera di Commercio: Prima Sfilata
Con Evita, Le Spose di Angy, Maria Elena di Terlizzi, Neera 20.52, Simplicitas.
Mercoledì 5 Novembre – MARTINA FRANCA (TA)
20.00 – Centro Fieristico Ortolini: Sfilata
Diamond Couture, Frandrè, Gaudiomonte Couture, Kod5, Rossorame.
La serata si apre con un concerto in collaborazione con Fondazione Paolo Grassi e Lang Lang
Foundation.
Venerdì 7 Novembre – TRANI (BAT)
19.30 – Castello Svevo: Sfilata
Fany Moda, Gruppo Stile De Virgilio, Laura Lippolis, Mariangela D’Ambrosio, Sara
Sfregola.
Organizzazione a cura di 4 Seasons Eventi.
Sabato 8 Novembre – LECCE
19.30 – Chiesa Santa Maria di Ognibene: Gran Finale
Con Antonio Franco, Cardignan, CGM Chiara Giulia Micoccio, Madamoro, Maria Teresa
Pellegrino, Tux Studio.
In collaborazione con Lecce Fashion Weekend.

ARE è sostenuto dalla Regione Puglia, dal Comune di Martina Franca, dalle Camere di Commercio di Bari, Brindisi-Taranto e Lecce, dalle CNA territoriali della Puglia. Con il patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale e ITS Academy Mi.Ti. Moda. Intervento cofinanziato dall’Unione Europea – POR Puglia 2014-2020 Azione 3.5 – Interventi
di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi

