Schianto tra bici e autobus in centro: paura in via Melo

Grave incidente in tarda mattinata tra autobus e una bici elettrica in via Melo angolo Prospero Petroni. Il conducente della bici, un extracomunitario, non sarebbe in gravi condizioni ma non è in prognosi riservata. Manifesta sintomi di alterazione. Non ha prestato il consenso ai prelievi ematici ed è in trattamento. Si tratta di uno straniero senza documenti. Accertamenti in corso da parte della Polizia Locale intervenuta per i rilievi. Sotto shock anche l’autista anch’egli medicato dal 118. La bici viaggiava contromano.