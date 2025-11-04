Hashish e cocaina nascosti in casa, arrestato minorenne nel Foggiano

Operazione antidroga della Guardia di Finanza di Manfredonia nel cuore del Gargano. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno arrestato un giovane minorenne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato nel corso di un pattugliamento appiedato condotto con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga. Il cane ha segnalato con insistenza la presenza di droga su un ragazzo che transitava nel centro cittadino. Alla vista dei finanzieri, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, lanciando un involucro poi recuperato dagli operanti: all’interno è stato trovato hashish.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori quantitativi di hashish e cocaina, parte dei quali già suddivisi in dosi, elemento che farebbe pensare a un’attività di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato per presunta violazione dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990, mentre la droga è stata sequestrata. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, il ragazzo è stato sottoposto alla misura della permanenza in casa in attesa dell’udienza di convalida. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. L’operazione rientra nel più ampio piano di controllo del territorio e contrasto allo spaccio di droga, con particolare attenzione alle fasce giovanili, e conferma l’impegno costante delle Fiamme Gialle nella tutela della sicurezza e della salute pubblica.

Foto repertorio