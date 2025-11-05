L’odissea dei pendolari a Bari e provincia: “Continui ritardi”

Ancora ritardi sui treni per Bari e Barletta. Questa mattina disagi per i pendolari. “Ormai accade ogni giorno – raccontano – è strano se accadesse il contrario, ossia se i treni fossero in orario. Il problema non sono i 15 minuti di ritardo, quando va bene, ma il fatto che le carrozze si riempiono e si viaggia come su carri da bestiame”.