Ancora ritardi sui treni per Bari e Barletta. Questa mattina disagi per i pendolari. “Ormai accade ogni giorno – raccontano – è strano se accadesse il contrario, ossia se i treni fossero in orario. Il problema non sono i 15 minuti di ritardo, quando va bene, ma il fatto che le carrozze si riempiono e si viaggia come su carri da bestiame”.
L’odissea dei pendolari a Bari e provincia: “Continui ritardi”
La denuncia questa mattina
