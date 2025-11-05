Bari, lavori alla palestra del Bellavista: ok al progetto

Su proposta del sindaco, la giunta ha approvato la delibera che autorizza i lavori di riqualificazione della palestra e dei servizi annessi al Campo Scuola Bellavista da parte della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) – Comitato Regionale Puglia.

Il progetto esecutivo, che ha ottenuto parere tecnico favorevole dai competenti uffici comunali ed è finanziato per 700.000 euro dal Fondo Sport e Periferie 2020, riguarda interventi da realizzarsi sulla palestra polifunzionale coperta e sugli edifici di servizio destinati agli utenti della palestra e del campo di atletica leggera, nonché sull’alloggio del custode. I lavori di riqualificazione interesseranno anche il percorso della pista di atletica da 400 metri con i relativi impianti di illuminazione e audio diffusione (altoparlanti).

Obiettivo generale dell’intervento, che sarà eseguito dal proponente Comitato regionale FIDAL in quanto concessionario dell’impianto sportivo comunale sin dal 2014, è quello di incrementare e migliorare la fruizione del Bellavista nell’interesse di quanti praticano atletica leggera.

Durante i lavori la FIDAL dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a tutelare le alberature esistenti coinvolgendo a tal fine un tecnico abilitato per verificare che nel corso degli eventuali scavi non venga compromessa la stabilità delle alberature.

Al termine dell’intervento, inoltre, la FIDAL dovrà produrre tutte le attestazioni previste dalla normativa vigente mentre sarà cura dei tecnici comunali di IVOP verificare la rispondenza delle opere eseguite alla documentazione tecnica assentita.

Per l’avvio materiale del cantiere dovrà attendere l’affidamento dei lavori da parte di Sport e Salute Spa (già CONI Servizi).

Si precisa che l’intervento interessa aree non incluse nel cantiere del lotto 6 “Parco Bellavista” di Costa Sud.