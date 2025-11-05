Sviluppo Sostenibile, alla città di Bari un riconoscimento nazionale per “Costa Sud”

Un importante riconoscimento nazionale per la città di Bari, che ha ricevuto il Premio per lo Sviluppo Sostenibile 2025 nel settore “Ripristino della Natura” grazie al progetto “Bari Costa Sud – Parco costiero della cultura, del turismo e dell’ambiente”. La consegna del premio si è svolta oggi alla Fiera di Rimini, durante Ecomondo 2025, il principale appuntamento europeo dedicato all’economia verde e circolare. Il sindaco di Bari e l’assessora al Clima, Transizione ecologica e Ambiente hanno ritirato il riconoscimento nel corso della 28ª edizione della manifestazione, punto di riferimento internazionale per il dialogo tra imprese, istituzioni, ricercatori e decisori politici impegnati nella transizione ecologica.

Il premio, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, presieduta da Edo Ronchi, e da Italian Exhibition Group – Ecomondo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha selezionato dieci eccellenze italiane nel campo della sostenibilità. Bari è stata premiata per la capacità di coniugare rigenerazione urbana, innovazione ambientale e valorizzazione del capitale naturale. La Commissione ha motivato la scelta sottolineando come “Bari Costa Sud” rappresenti un sistema naturalistico costiero di sei chilometri, capace di collegare il lungomare monumentale e le spiagge urbane con i quartieri orientali e meridionali della città. Il progetto prevede la piantumazione di 4.000 nuovi alberi, 56 ettari di orti urbani, oltre 20 chilometri di piste ciclopedonali e una rete irrigua alimentata con acqua depurata proveniente dall’impianto consortile di Bari Est, per irrigare l’intera area del parco. Accanto alla riqualificazione ecologica, l’intervento mira anche al rilancio turistico e culturale della zona, trasformando la rigenerazione urbana in occasione di rinascita sociale.

Venerdì 7 novembre, nell’ambito dell’evento “Transizione ecologica, foreste e filiere agroindustriali: l’attuazione del regolamento deforestazione (EUDR)”, il Comune di Bari e Acquedotto Pugliese (AQP) presenteranno la soluzione innovativa relativa all’utilizzo delle acque reflue affinate per l’irrigazione del parco costiero. Nel lotto 5 del cantiere Costa Sud è in corso la realizzazione di una condotta idrica lunga circa sei chilometri, alimentata dalle acque trattate dal Depuratore Est, che renderà possibile irrigare le nuove aree verdi. Bari è la prima città italiana ad adottare questa tecnologia, destinata a essere estesa anche ad altri progetti come il Parco della Rinascita e il Parco della Giustizia. L’iniziativa ha già suscitato l’interesse di diverse amministrazioni italiane, nell’ambito delle collaborazioni promosse dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile. Il riconoscimento arriva nei giorni in cui, a Ecomondo, si tengono anche gli Stati Generali della Green Economy, giunti alla 14ª edizione, un momento di confronto sulle strategie europee per una crescita decarbonizzata, circolare e rigenerativa.