Natale a Bari, cambia la viabilità delle navette e dei bus: “Per ridurre congestione traffico”

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Comune di Bari e l’Amtab hanno disposto una serie di modifiche temporanee ai percorsi delle navette A, B e C e delle linee bus 2/, 4 e 42, in vigore da venerdì 7 novembre 2025 fino a martedì 6 gennaio 2026. L’obiettivo è ridurre la congestione del traffico e garantire maggiore fluidità ai mezzi pubblici, in previsione dell’aumento di presenze nel cuore della città. Durante il periodo indicato, le navette e gli autobus non transiteranno su corso Vittorio Emanuele II, ma devieranno su via Piccinni, dove effettueranno anche le fermate.

Le variazioni nel dettaglio. Navetta A: In partenza dall’area di sosta FBN: i bus, una volta raggiunto il lungomare Imperatore Augusto, proseguiranno su corso Cavour, svolteranno a destra su via Piccinni, poi su via Cairoli e piazza Massari, da cui riprenderanno il percorso ordinario; Navetta B: il capolinea provvisorio sarà in piazza Eroi del Mare. I bus seguiranno il percorso: corso Cavour, lungomare A. di Crollalanza, lungomare N. Sauro, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta Pane e Pomodoro, quindi ritorno lungo corso Trieste e i lungomari N. Sauro e A. di Crollalanza, fino a piazza Eroi del Mare. La navetta non raggiungerà piazza Massari. Navetta C, in partenza da Largo 2 Giugno: i bus, giunti in via Cognetti, proseguiranno dritto e svolteranno a sinistra su corso Cavour, riprendendo il percorso ordinario. Anche in questo caso non sarà raggiunta la Camera di Commercio; Linee 2/ e 42: in partenza dalle Piscine Comunali: i bus, giunti in piazza Massari, svolteranno a destra su corso Vittorio Emanuele II, poi su via Quintino Sella, via Piccinni e corso Cavour (con inversione di marcia presso la Camera di Commercio), quindi proseguiranno sul lungomare di Crollalanza per riprendere il percorso ordinario. In direzione Piscine Comunali: dal lungomare di Crollalanza i bus svolteranno a sinistra su corso Cavour, poi via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari e riprenderanno il tragitto consueto. Linea 4, verso Ceglie: percorso invariato. Verso piazza Moro: giunti in via Cognetti, i bus proseguiranno dritto, poi a sinistra su corso Cavour, riprendendo il tragitto ordinario senza raggiungere la Camera di Commercio. Fermate provvisorie: saranno attivate due nuove fermate temporanee: via Cognetti (lato Petruzzelli) – navetta “C”; piazza Eroi del Mare – capolinea provvisorio navetta “B”. Tutte le fermate già presenti lungo i percorsi modificati resteranno operative. L’amministrazione comunale ricorda inoltre che, come ogni anno, durante il periodo natalizio sarà potenziato il servizio di trasporto pubblico urbano per agevolare gli spostamenti verso il centro cittadino anche nei giorni festivi.