GIOVEDì, 06 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,919 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,919 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, giostrine da aggiustare o implementare: stanziato un milione di euro per i cinque municipi

L’accordo quadro ha per oggetto la manutenzione straordinaria, l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree verdi e parchi giochi

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 17:09
giostre
  • 3 min

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, la giunta ha approvato i progetti esecutivi afferenti ai primi contratti attuativi dell’accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree a verde e parchi giochi relativi al lotto 1 (Municipi I e II) e al lotto 2 (Municipi III, IV e V).

L’importo complessivo delle lavorazioni da realizzare, previsto dall’accordo quadro nel triennio 2024/2026, è pari a 450mila euro per il lotto 1 e 675mila euro per il lotto 2, per un totale di 1 milione 125mila euro per i cinque Municipi nell’arco delle tre annualità. Il plafond massimo a disposizione per i primi contratti attuativi dell’accordo è, invece, di 170mila euro per il lotto 1 e di 250mila per il lotto 2 (complessivamente 420mila euro).

L’accordo quadro ha per oggetto la manutenzione straordinaria, l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree verdi e parchi giochi attraverso lavori di riqualificazione e valorizzazione delle stesse con eventuali sostituzioni di giochi, manufatti e componenti vari, come cestini portarifiuti, panchine, dissuasori stradali, fontanelle di arredo, fioriere, portabiciclette. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree giochi, con l’obiettivo di renderle sempre più inclusive e accessibili a tutti: gli interventi riguarderanno tutte le tipologie di giostrine (altalene, scivoli, tunnel, giochi a molla, ponti mobili, sabbiere, assi di equilibrio, pavimentazioni, strutture modulari antitrauma, etc).

Nel corso del 2025, grazie ai fondi destinati all’arredo urbano a disposizione annualmente dei cinque Municipi, sono già state riqualificate numerose aree giochi, tra cui quelle presenti in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni (Picone), nel giardino dedicato a Palmina Martinelli (Poggiofranco), in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo.

Attualmente sono in corso di progettazione interventi di riqualificazione integrale dell’area giochi in piazza San Francesco (Santo Spirito), nel giardino Don Vito Marotta (Loseto), in via Carlo Massa (San Paolo), nel giardino Baden Powell  (Madonnella), nell’area giochi di piazza Redentore (Libertà).

Nell’ambito dei primi contratti attuativi dell’accordo quadro, si procederà con la realizzazione di una nuova area giochi destinata alla fascia 0-3 anni all’interno del Parco Maugeri (Libertà), alla riqualificazione integrale delle aree giochi in piazza Mater Ecclesiae (Poggiofranco), nella Pineta Romita (San Paolo), in piazza Trieste (Cegliee) e nel giardino Don Cosimo Stellacci (Santo Spirito).

Nei prossimi mesi, a seguire, saranno oggetto di interventi di diversa entità e tipologia ulteriori aree, come il giardino antistante l’ospedale oncologico e quello in via Campione, a Poggiofranco, e l’area ludica di via Taranto, al San Paolo. Sarà, inoltre, avviata la progettazione per il giardino in via Napoli 334 e il giardino Triggiani (San Girolamo). L’elenco degli interventi e delle priorità è in continuo aggiornamento, a partire dal confronto con le esigenze dei territori.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Fisica, da Bari e Palermo una...

Un nuovo strumento scientifico ideato tra Bari e Palermo promette di...
- 6 Novembre 2025
Economia

A Bari la prima edizione di...

La transizione energetica passa anche dalla Puglia. Dal 14 al 16...
- 6 Novembre 2025
Cultura

La Puglia ancora in prima serata:...

La città di Taranto torna in prima serata su Rai 1. Accadrà lunedì...
- 6 Novembre 2025
Primo Piano

“Favori in cambio di voti”, ex...

La Procura di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine al...
- 6 Novembre 2025