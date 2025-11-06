Bari, giostrine da aggiustare o implementare: stanziato un milione di euro per i cinque municipi

Su proposta dell’assessore alla Cura del territorio, la giunta ha approvato i progetti esecutivi afferenti ai primi contratti attuativi dell’accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione straordinaria e incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree a verde e parchi giochi relativi al lotto 1 (Municipi I e II) e al lotto 2 (Municipi III, IV e V).

L’importo complessivo delle lavorazioni da realizzare, previsto dall’accordo quadro nel triennio 2024/2026, è pari a 450mila euro per il lotto 1 e 675mila euro per il lotto 2, per un totale di 1 milione 125mila euro per i cinque Municipi nell’arco delle tre annualità. Il plafond massimo a disposizione per i primi contratti attuativi dell’accordo è, invece, di 170mila euro per il lotto 1 e di 250mila per il lotto 2 (complessivamente 420mila euro).

L’accordo quadro ha per oggetto la manutenzione straordinaria, l’incremento dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche in aree verdi e parchi giochi attraverso lavori di riqualificazione e valorizzazione delle stesse con eventuali sostituzioni di giochi, manufatti e componenti vari, come cestini portarifiuti, panchine, dissuasori stradali, fontanelle di arredo, fioriere, portabiciclette. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree giochi, con l’obiettivo di renderle sempre più inclusive e accessibili a tutti: gli interventi riguarderanno tutte le tipologie di giostrine (altalene, scivoli, tunnel, giochi a molla, ponti mobili, sabbiere, assi di equilibrio, pavimentazioni, strutture modulari antitrauma, etc).

Nel corso del 2025, grazie ai fondi destinati all’arredo urbano a disposizione annualmente dei cinque Municipi, sono già state riqualificate numerose aree giochi, tra cui quelle presenti in piazza della Torre a Torre a Mare, in piazza Umberto, nel parco degli Aquiloni (Picone), nel giardino dedicato a Palmina Martinelli (Poggiofranco), in via Tramonte e in via Cosenza al San Paolo.

Attualmente sono in corso di progettazione interventi di riqualificazione integrale dell’area giochi in piazza San Francesco (Santo Spirito), nel giardino Don Vito Marotta (Loseto), in via Carlo Massa (San Paolo), nel giardino Baden Powell (Madonnella), nell’area giochi di piazza Redentore (Libertà).

Nell’ambito dei primi contratti attuativi dell’accordo quadro, si procederà con la realizzazione di una nuova area giochi destinata alla fascia 0-3 anni all’interno del Parco Maugeri (Libertà), alla riqualificazione integrale delle aree giochi in piazza Mater Ecclesiae (Poggiofranco), nella Pineta Romita (San Paolo), in piazza Trieste (Cegliee) e nel giardino Don Cosimo Stellacci (Santo Spirito).

Nei prossimi mesi, a seguire, saranno oggetto di interventi di diversa entità e tipologia ulteriori aree, come il giardino antistante l’ospedale oncologico e quello in via Campione, a Poggiofranco, e l’area ludica di via Taranto, al San Paolo. Sarà, inoltre, avviata la progettazione per il giardino in via Napoli 334 e il giardino Triggiani (San Girolamo). L’elenco degli interventi e delle priorità è in continuo aggiornamento, a partire dal confronto con le esigenze dei territori.