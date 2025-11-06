Bari, parte “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”: al via gli eventi nelle piazze Umberto e Cesare Battisti

Prenderà il via sabato 15 novembre con una grande festa di comunità il programma “Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza”, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare due piazze simbolo della città: piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti. Nel ricco programma sono previste 80 giornate di animazione sociale e culturale, 60 laboratori educativi e creativi, 30 visite guidate e percorsi scolastici e 8 eventi di comunità e cittadinanza attiva, a partire dal 15 novembre 2025 e fino al 15 giugno 2026.

Il progetto si sviluppa attraverso una fitta rete di collaborazioni con associazioni, enti del terzo settore e realtà culturali attive sul territorio: una rete che sostiene la pluralità delle proposte, garantendo la massima inclusività e l’intergenerazionalità degli eventi. Le piazze diventano così spazi aperti, vivi e dinamici, in cui tutte e tutti possono sentirsi protagonisti e portatori di idee, favorendo il senso di appartenenza e responsabilità collettiva verso i luoghi pubblici e il bene comune.

“Piazza Idea” si caratterizza per un calendario articolato di attività aperte a tutte e tutti, pensate per favorire l’aggregazione e la socialità. Le iniziative includono percorsi educativi, momenti culturali, laboratori creativi, giochi tradizionali, eventi artistici e visite guidate, improntati ai temi dei diritti, della sostenibilità ambientale, della crescita culturale e dell’inclusione sociale. Il programma offrirà una pluralità di occasioni di partecipazione distribuite tra giorni feriali e festivi, in diversi orari della giornata, per intercettare e coinvolgere una platea ampia e variegata. La gratuità di tutti gli appuntamenti è un elemento fondante di “Piazza Idea”, il cui obiettivo è abbattere ogni barriera di accesso alla cultura e alla socialità, assicurando a chiunque, senza distinzione di età, genere o provenienza, la possibilità di fruire e contribuire a questo spazio di cittadinanza.

L’avvio del progetto si terrà sabato 15 novembre con una festa d’inaugurazione che coinvolgerà entrambe le piazze, dalle 9 del mattino fino al primo pomeriggio, con un ricco palinsesto di animazione, musica, giochi, spettacoli itineranti e laboratori per bambine, bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, cittadine e cittadini di ogni età. La festa partirà da Casa Idea, la struttura che sarà attiva fino a giugno 2026 e che diventerà il punto di riferimento e di presidio di piazza Cesare Battisti. Il taglio del nastro sarà accompagnato dalla musica di una street band con una parata che partirà da piazza Cesare Battisti per raggiungere piazza Umberto attraversando le strade del quartiere murattiano, mentre artisti di strada si esibiranno con spettacoli itineranti. In piazza Umberto I sono previste, invece, attività per gli adulti: giochi musicali, sfide canore e attività di socializzazione, accompagnati da un’area ludica con 30 giochi in legno “di una volta” a disposizione del pubblico. In piazza Cesare Battisti farà tappa anche il Ludobus del Centro Servizi per le Famiglie San Nicola, che proporrà laboratori esperienziali di lettura e giochi di strada.

Domenica 16 novembre, poi, appuntamento in piazza Umberto I con un clean up a cura di Retake Bari, un’operazione di pulizia della piazza aperta ai cittadini, per promuovere la cura e il rispetto degli spazi pubblici. I volontari di Retake Bari guideranno i partecipanti nella raccolta dei rifiuti e nella valorizzazione dell’area, sensibilizzando sull’importanza della sostenibilità e della cittadinanza attiva.

Per gli amanti dello sport, la piazza si trasformerà in un campo da tennis con “Racchette in piazza”, iniziativa realizzata con Amagon SSD che prevede l’allestimento di campi da mini tennis e pickleball per avvicinare bambini e passanti allo sport della racchetta. Due maestri federali qualificati guideranno i partecipanti nello svolgimento delle attività. L’iniziativa nasce dall’esigenza di rendere il tennis più accessibile, superando i limiti economici e logistici dei corsi tradizionali, e offrirà a tutti un’esperienza sportiva divertente e inclusiva.

Domenica 16 novembre, inoltre, in piazza Cesare Battisti sono previsti i laboratori per bambini “Casa mia, casa tua… che differenza c’è” e “Cerbottana di precisione”, con gli animatori del Centro Servizi per le Famiglie Municipio 2 – Poggiofranco e Picone.

Nell’ambito del programma “Piazza Idea”, di particolare rilevanza sono i laboratori per l’infanzia Piccoli e Diritti, dedicati alla conoscenza della Convenzione Onu sui diritti per l’infanzia, che partiranno il 20 novembre in concomitanza con la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. I laboratori, curati da Leggere Coccole, saranno riservati ai gruppi classe della scuola primaria, e avranno luogo ogni giovedì e venerdì mattina. L’attività prevede la prenotazione dei gruppi classe attraverso l’indirizzo mail prenotazioni@piazzaideabari.it

Il format “Piazza Idea” è aperto al contributo di tutti e tutte: si invitano le realtà associative del territorio ad arricchire il programma con proposte e iniziative che saranno valutate ed eventualmente incluse nel calendario. Per candidare le proprie proposte è possibile contattare l’organizzazione inviando una mail a info@piazzaideabari.it.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione, è disponibile il sito dedicato www. piazzaideabari .it , che si aggiunge ai canali social ufficiali del Comune di Bari.

L’iniziativa, finanziata con fondi del civico bilancio, si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno all’economia urbana e di rigenerazione sociale degli spazi pubblici, finalizzate all’animazione e inclusione sociale delle due piazze centrali della città, per contrastare fenomeni di degrado e marginalità sociale e restituire vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti, promuovendo al contempo percorsi educativi, culturali e creativi capaci di rafforzare il senso di comunità e di valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di incontro intergenerazionale.