Bari, che spreco! Spezia in dieci, ma finisce 1-1

Questo Bari di Fabio Caserta è davvero una squadra strana e difficile da decifrare. Disputa un buon primo tempo, passa subito in vantaggio ancora con Gytkjaer e, invece di chiudere i conti e portarsi a casa i tre punti contro uno Spezia ridotto in dieci a fine primo tempo, nella ripresa rischia addirittura di perderla, senza creare pericoli per la porta della formazione di Donadoni. Prestazioni del genere restano inspiegabili e lasciano l’amaro in bocca, perché sono punti persi che, alla lunga, peseranno sull’economia del campionato.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida allo Spezia, il tecnico del Bari Fabio Caserta ritrova Kassama, ma non può contare su Darboe e Vicari. oltre allo squalificato Sibilli. L’allenatore calabrese schiera i suoi col modulo 3-5-2: accanto a Moncini c’è Gytkjaer, panchina per Castrovilli.

Nello Spezia, il nuovo tecnico Roberto Donadoni deve fare a meno di Salvatore Esposito, Bandinelli, Zurkowski, Comotto e Onofri. L’ex centrocampista del Milan, schiera i suoi col modulo 3-5-2: in attacco ci sono Di Serio e Vlahovic.

PRIMO TEMPO: Dopo sette minuti il Bari passa in vantaggio con Gytkjaer che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa e supera Mascardi. Lo Spezia prova ad alzare il baricentro, ma è ancora la formazione di Caserta a rendersi pericolosa al 27’, con Dorval che calcia da fuori area mandando di poco a lato. Al 29’ lo Spezia risponde con Vignani, che tenta la conclusione al volo ma non inquadra la porta. Due minuti più tardi, occasione anche per Nikolaou, che manda fuori da buona posizione sugli sviluppi di un corner. Il pareggio dei liguri arriva al 36’: Kouda, tutto solo in area, batte Cerofolini su assist di Vlahovic. Episodio chiave al 42’: il già ammonito Kouda entra in ritardo su Maggiore, rimedia il secondo giallo e viene espulso. È questa l’ultima emozione del primo tempo: le squadre vanno al riposo sull’1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi effettivi che hanno concluso la prima frazione di gioco. Lo Spezia si fa subito pericoloso al 47’ con Di Serio, che impegna Cerofolini. Replica il Bari con Verreth, il cui tiro da fuori area viene deviato in corner da Nagy. Il centrocampista belga ci riprova al 55’, ma la palla finisce a lato. Partita sospesa al 58’ per la caduta nel fossato di un tifoso di casa; il gioco riprende al 62’. I primi cambi per i biancorossi arrivano al 63’: fuori Maggiore e Gytkjaer, dentro Castrovilli e Cerri. Grande occasione per lo Spezia al 69’, quando Di Serio calcia di poco alto al termine di una ripartenza. Al 72’, un’altra ripartenza dei padroni di casa vede Vlahovic costringere Cerofolini a un grande intervento. Due sostituzioni per il Bari al 74’: dentro Braunöder e Rao, fuori Antonucci e Dorval. Ultimo cambio al 81’: fuori Verreth, dentro Partipilo. Vengono assegnati ben 10 minuti di recupero: al 100’ Cerri sfiora di testa, ma nessun compagno riesce a spingere la palla in rete. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Calzavara: Spezia-Bari 2025/26 è storia. Allo stadio “Alberto Picco” termina 1-1.

PAGELLE: Gytkjaer ci sta prendendo gusto. Moncini, giornata no

Cerofolini 6,5, Pucino 5,5, Meroni 6, Nikolaou 5,5, Dickmann 5,5, Maggiore 5,5 (63′ Castrovilli 5,5), Verreth 6,5 (81′ Partipilo sv), Antonucci 5,5 (74′ Rao 6), Dorval 6 (74′ Braunoder 6), Moncini 5, Gytkjaer 7 (63′ Cerri 5,5)

Caserta 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 1

Marcatori: 7′ Gytkjaer 36′ Kouda

Ammoniti: Kouda. Nikolaou. Pucino, Candela, Cassata

Espulsi: Kouda

Tiri in porta: 5 – 1

Corner: 4 – 12

Possesso palla: 37% 63%

FORMAZIONI INIZIALI

SPEZIA: Mascardi, Wisniewski, Moreira, Nagy, Di Serio, Cassata, Aurelio, Vignali (c), Mateju, Kouda, Vlahovic

Panchina: Sarr, Loria, Artistico, Beruatto, Cistana, Insignito, Candela, Bertoncini, Soleri, Candelari, Hristov, Lorenzelli

BARI: Cerofolini, Pucino (c), Meroni, Nikolaou, Dickmann, Maggiore, Verreth, Antonucci, Dorval, Moncini, Gytkjaer

Panchina: Pissardo, Burgio, Castrovilli, Pagano, Bellomo, Kassama, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder, Mavraj, Cerri

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Andrea Calzavara della sezione di Varese. Assistenti: Andrea Bianchini della sezione di Perugia e Andrea Zezza della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. VAR: Paolo Mazzoleni (Bergamo), coadiuvato dall’ AVAR Marco Monaldi (Macerata).

﻿

Foto Ssc Bari