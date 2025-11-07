Un 18enne alla guida investe 16enne, ragazzo in coma: tragedia ad Andria

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in stato di coma nell’ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre a piedi attraversava via Gramsci, strada del centro cittadino.

L’incidente risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi ma se ne è avuta notizia solo oggi. Alla guida dell’auto era un diciottenne che si è fermato a prestare soccorso. Sarebbe risultato negativo all’alcoltest. È indagato per lesioni e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.