VENERDì, 07 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,930 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,930 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Un 18enne alla guida investe 16enne, ragazzo in coma: tragedia ad Andria

Nel centro cittadino

Pubblicato da: redazione | Ven, 7 Novembre 2025 - 08:23
bonomo
  • 38 sec

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in stato di coma nell’ospedale di Bonomo di Andria dopo essere stato investito da un’auto mentre a piedi attraversava via Gramsci, strada del centro cittadino.
L’incidente risale alla notte tra domenica e lunedì scorsi ma se ne è avuta notizia solo oggi. Alla guida dell’auto era un diciottenne che si è fermato a prestare soccorso. Sarebbe risultato negativo all’alcoltest. È indagato per lesioni e la sua auto è stata sottoposta a sequestro.

Sull’accaduto indagano i carabinieri.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Raccolta dei tartufi stenta a decollare...

In Puglia la raccolta dei tartufi fatica a decollare a causa...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Bari, nonna Lucia festeggia un secolo...

Il Comune di Bari festeggia i 100 anni della signora Lucia...
- 7 Novembre 2025
Dalla città

Rilascio passaporto: nuove modalità di pagamento...

A decorrere dal 1 DICEMBRE 2025 il pagamento per il rilascio...
- 7 Novembre 2025
Primo Piano

Bancarotta ed evasione da 15 milioni...

Nella mattinata odierna, i finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno...
- 7 Novembre 2025