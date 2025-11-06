GIOVEDì, 06 NOVEMBRE 2025
Cabtutela.it
84,919 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
84,919 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Favori in cambio di voti”, ex assessore Puglia verso il processo

La Procura di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine

Pubblicato da: redazione | Gio, 6 Novembre 2025 - 19:41
procuralecce
  • 42 sec

La Procura di Lecce ha notificato l’avviso di conclusione dell’indagine al termine dell’inchiesta in cui è coinvolto anche l’ex assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci. In totale gli indagati sono 32: si tratta di 29 persone fisiche e tre società.

Le accuse, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio. L’atto solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio.
L’indagine, che riguarda il periodo compreso tra il 2018 e il 2021, riguarda presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori (per possibili investimenti in ambito turistico-ricettivo) in cambio di sostegno elettorale. L’attività investigativa è stata coordinata dai pubblici ministeri Alessandro Prontera e Massimiliano Carducci e condotta dalla guardia di finanza. Tra gli indagati anche Maurizio Laforgia, ingegnere, figlio del presidente dell’Aqp Domenico Laforgia, l’imprenditore Corrado Congedo, e le società che fanno riferimento ad un altro imprenditore, Alfredo Barone.
Il 5 giugno scorso la Procura di Lecce aveva chiesto gli arresti domiciliari nei confronti di Delli Noci; lo stesso assessore aveva rassegnato le dimissioni l’11 giugno; subito dopo gli inquirenti revocarono la richiesta di arresto per mancanza delle esigenze cautelari. Delli Noci non sarà ricandidato alle elezioni regionali in programma in Puglia il 23 ed il 24 novembre prossimi.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Fisica, da Bari e Palermo una...

Un nuovo strumento scientifico ideato tra Bari e Palermo promette di...
- 6 Novembre 2025
Economia

A Bari la prima edizione di...

La transizione energetica passa anche dalla Puglia. Dal 14 al 16...
- 6 Novembre 2025
Cultura

La Puglia ancora in prima serata:...

La città di Taranto torna in prima serata su Rai 1. Accadrà lunedì...
- 6 Novembre 2025
Primo Piano

“Favori in cambio di voti”, ex...

La Procura di Lecce ha notificato l'avviso di conclusione dell'indagine al...
- 6 Novembre 2025