Addio a Peppe Vessicchio, maestro della musica italiana

La sua energia e il suo talento hanno segnato intere generazioni

Pubblicato da: redazione | Sab, 8 Novembre 2025 - 18:50
Foto Vessicchio
  • 51 sec

Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra e volto noto della televisione. Il maestro si è spento all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di una complicazione improvvisa che non gli ha lasciato scampo.

Vessicchio era conosciuto non solo per la sua carriera da direttore d’orchestra, ma anche come compositore e arrangiatore di grande talento. Nel corso degli anni, ha saputo conquistare il pubblico con la sua professionalità, la passione per la musica e la spontaneità che lo rendeva un volto familiare nelle trasmissioni televisive italiane.

La sua carriera è stata costellata di collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, e il suo contributo al Festival di Sanremo lo ha reso una figura iconica e amatissima dagli spettatori. Innumerevoli generazioni lo ricordano per la sua energia contagiosa sul palco e per la capacità di rendere ogni esibizione un momento unico.

La notizia della sua morte ha già suscitato un’ondata di cordoglio sui social e tra i colleghi, che ricordano il maestro non solo per il talento musicale, ma anche per l’umanità e la gentilezza che lo caratterizzavano. Peppe Vessicchio lascia un vuoto profondo nel panorama musicale italiano, ma anche un’eredità artistica destinata a vivere ancora a lungo.

(foto tratta dalla trasmissione ‘Che tempo che fa’)﻿

