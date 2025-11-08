SABATO, 08 NOVEMBRE 2025
Ecco tutti i rincari alimentari dell’ultimo mese. Crisi materie prime e speculazioni spingono al rialzo i prezzi al dettaglio

In testa alla classifica si piazza il cacao

Pubblicato da: redazione | Sab, 8 Novembre 2025 - 08:05
L’intervento del presidente della BCE sui prezzi è tardivo, e le famiglie italiane nell’ultimo periodo stanno pagando il conto di rincari che, per alcune voci, risultano esorbitanti. Lo afferma Assoutenti commentando le dichiarazioni odierne di Christine Lagarde. A dirlo è Assoutenti.

“Prima l’emergenza Covid, poi la guerra in Ucraina, hanno spinto al rialzo i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti. A tutto ciò si aggiungono la crisi delle materie prime causata dai cambiamenti climatici e fenomeni speculativi che danneggiano le tasche dei consumatori – spiega il presidente Gabriele Melluso – I rincari alimentari dell’ultimo periodo pesano per 6,2 miliardi di euro sugli italiani, con una maggiore spesa solo per l’acquisto di cibi e bevande pari a +343 per una famiglia con due figli rispetto allo scorso anno”.

Analizzando i rincari annui voce per voce, in testa alla classifica si piazza il cacao in polvere i cui listini salgono del +23,6% su base annua, seguito dal caffè (+22%), agrumi (+13,3%), cioccolato (+11%), burro (+10,6%). In sensibile aumento anche pomodori, arance, formaggi, carne e uova – conclude Assoutenti.

